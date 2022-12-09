Кириос о выступлении в Эр-Рияде: «Пара с Цици сегодня вечером 🙊🙊🙊🙊🙊»

Ник Кириос сообщил, что сыграет со Стефаносом Циципасом в паре на выставочном турнире в Эр-Рияде. Австралиец и грек встретятся с Хубертом Хуркачем и Домиником Штрикером.

«Пара с Цици сегодня вечером 🙊🙊🙊🙊🙊», – написал Кириос в твиттере.

Напомним, на «Уимблдоне» Кириос требовал, чтобы грека дисквалифицировали, а Циципас несколько раз пробивал в него мячом и предъявлял претензии к его поведению.

В 2019-м они вместе выступали в Вашингтоне и в первом круге проиграли первым сеяным на чемпионском тай-брейке.

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