Тим Хенмэн: «Джокович может еще два-три года играть на высочайшем уровне. Это еще 12 возможностей взять «Большой шлем»

Теги Новак Джокович Тим Хенмэн Australian Open ATP Теннис

Тим Хенмэн высказался о перспективах первой ракетки мира Новака Джоковича. Вчера он выиграл 10-й Australian Open и 22-й «Большой шлем».

«Он может продолжить побеждать. У этого есть психологическая сторона, потому что нужно постоянно посвящать себя путешествиям и тренировкам.

Про физическую форму мы уже знаем – у других возрастных игроков чаще случаются травмы. Да, у Новака было повреждение в начале турнира, но то, как он двигается, его растяжка показывают, что он может еще два-три года играть на высочайшем уровне. Это еще 12 возможностей взять «Большой шлем».

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3 комментария

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твинер без замаха
Лучше ещё три в этом году.
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Groove
Еще и состояние тура ему благоволит. Конкуренты есть только на грунте - Рафа если будет здоров и Ципас. На траве никого и близко нет, на харде все конкуренты либо сдулись (Медведев) либо сломались капитально (Тим, Зверев) либо просто не тянут (Рублев, Оже, Фриц, Рууд и далее по списку). Небольшая надежда есть на Руне и Алькараса, но это вряд ли. Не зарулить еще пяток шлемов в такой ситуации грешно.
+4
0
+4
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Виктор Емельянов
Это ещё 8-12 возможностей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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