Тим Хенмэн: «Джокович может еще два-три года играть на высочайшем уровне. Это еще 12 возможностей взять «Большой шлем»

Тим Хенмэн высказался о перспективах первой ракетки мира Новака Джоковича. Вчера он выиграл 10-й Australian Open и 22-й «Большой шлем».

«Он может продолжить побеждать. У этого есть психологическая сторона, потому что нужно постоянно посвящать себя путешествиям и тренировкам.

Про физическую форму мы уже знаем – у других возрастных игроков чаще случаются травмы. Да, у Новака было повреждение в начале турнира, но то, как он двигается, его растяжка показывают, что он может еще два-три года играть на высочайшем уровне. Это еще 12 возможностей взять «Большой шлем».

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