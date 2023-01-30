Джон Макинрой: «Трудно представить, что Джокович не возьмет еще как минимум два-три «Шлема»

Теги Новак Джокович Australian Open Джон Макинрой ATP Теннис

Джон Макинрой высказался о перспективах первой ракетки мира Новака Джоковича. Вчера он выиграл 10-й Australian Open и 22-й «Большой шлем».

«Не знаю, сколько он еще выиграет, но трудно представить, что он не возьмет еще как минимум два-три «Шлема». Федерер после 35 выиграл три «Шлема», Рафа тоже выиграл три. А Новак, вероятно, лучший из этой троицы в плане атлетизма.

У него было не так много травм, поэтому я легко могу представить, что он выиграет еще как минимум три «Шлема». Я верю ему, когда слышу про самую важную победу в карьере. Никогда не видел Новака таким эмоциональным.

Он просто несгибаемый и внес невероятно ценный вклад в наш спорт. Он феноменальный спортсмен и такой же феноменальный человек.

Новак – мастер самомотивации, поиска новых способов оставаться голодным до побед, он делает все возможное, чтобы продолжать развиваться. Для этого требуется большая отдача.

Поэтому эти трое ребят [Джокович, Надаль и Федерер] столького добились. Они целеустремленнее других, лучше дисциплинированы и готовы сделать все ради победы».

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3 комментария

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Korendos
Это не трудно, а немыслимо.
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Lola Lola
Дерзай , Новак!! Удачи и здоровья!!
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sashati
Когда волк волк, а другой волк не волк, то волк не волку волк, а не волк не волк, ведь он не волк, а когда волк не волк, он не волк, не волк никому не волк, только волк всем волк, даже не волку волк волк, если не волк волку не волк. Брат брату брат, а волк волку волк, и если брат волк, то он брату волк, а брат волку брат, волк волк брату волка, а брат брат волку брата и брат брата волка брат брату и брат волка, а волк брату брата волк брату и волк брату, но если волк волк брата волк волку, то волк волк волку брата, брат не волка не брат.
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