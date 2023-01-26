Во сколько начало финала Australian Open 2023

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Подходит к концу вторая неделя Открытого чемпионата Австралии по теннису, и наступает пора решающих поединков. 28 и 29 января нам предстоит стать свидетелями финальных матчей в женском и мужском одиночных и парных разрядах. Как это часто случается на Австралиан Опен турниры во многом получились непредсказуемыми. Теперь для поклонников тенниса становится актуальным вопрос, когда начнется финал.

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У мужчин в решающем поединке за трофей сыграют четвертая ракетка мира Стефанос Циципас и девятикратный победитель Australian Open Новак Джокович. Оба уверенно преодолели всю турнирную дистанцию и по праву разыграют трофей. Женскую пару финалисток составили Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Беларуси. Обе продемонстрировали великолепный теннис. И если Елена может во второй раз в карьере выиграть турнир Большого шлема, то Арина впервые поборется за трофей мэйджора.

В мужском парном разряде никто не ожидал увидеть в финале австралийский дуэт Ринки Хиджикаты и Джейсона Кублера, которым будет противостоять польско-французская пара Ян Зелиньский и Уго Нис. А вот у женщин все получилось чуть более предсказуемо. В финале встретятся шестикратные победительницы турниров Большого шлема в паре чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова с японками Суко Аояма и Ена Шибахара. Ниже вы можете посмотреть во сколько начало матча в каждом турнире.

28 января

  • 11:30. Елена Рыбакина — Арина Соболенко

Australian Open: Елена Рыбакина — Арина Соболенко прямая трансляция матча 28.01.2023

Рыбакина — Соболенко прогноз на финал Australian Open 2023

  • 12:45. Ринки Хиджиката/Джейсон Кублер — Ян Зелиньский/Уго Нис

Australian Open: Ринки Хиджиката/Джейсон Кублер — Ян Зелиньский/Уго Нис прямая трансляция матча 28.01.2023

Хиджиката/Кублер — Зелиньский/Нис прогноз на финал Australian Open 2023

29 января 

  • 11:00. Стефанос Циципас — Новак Джокович

Australian Open: Новак Джокович — Стефанос Циципас прямая трансляция матча 29.01.2023

Джокович — Циципас прогноз на финал Australian Open 2023

  • 13:00. Барбора Крейчикова/Катерина Синякова — Суко Аояма/Ена Шибахара

Australian Open: Барбора Крейчикова/Катерина Синякова — Суко Аояма/Ена Шибахара прямая трансляция матча 29.01.2023

Крейчикова/Синякова — Аояма/Шибахара прогноз на финал Australian Open 2023

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023

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