Багдатис о самом сложном сопернике в карьере: «После поражений от Федерера я верил, что возьму реванш. С Джоковичем такого чувства не было»

Маркос Багдатис: Джокович – самый сложный соперник в моей карьере.

Экс-восьмая ракетка мира Маркос Багдатис назвал Новака Джоковича самым сложным соперником в карьере.

Киприот проиграл все восемь матчей против Джоковича. С Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером их счет в личке – 1:9 и 1:7.

«Я выберу Джоковича просто потому, что не смог его победить. Но это очень сложно. Кажется, каждый раз, когда я играл с Новаком, матчи были довольно близкими. По крайней мере, так я это помню. Может, я ошибаюсь.

Но однажды я получил от него по-настоящему серьезный урок, и это было в Индиан-Уэллс [в 2015-м]. Я проиграл со счетом 1:6, 3:6. Я вышел с корта и почувствовал, что он прочитал мне лекцию о том, как играть в теннис.

И я никогда не испытывал такого с другим игроком – с Роджером или Рафой. Даже в молодости, когда я играл с Роджером, всегда думал: «В следующий раз смогу его победить». Всегда в это верил. Но с Новаком такого чувства не было, особенно после того матча».