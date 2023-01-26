Australian Open: Ринки Хиджиката/Джейсон Кублер — Ян Зелиньский/Уго Нис прямая трансляция матча 28.01.2023

На Открытом чемпионате Австралии по теннису наступает пора финалов и 28 января в мужском парном разряде хозяева корта австралийцы Ринки Хиджиката и Джейсон Кублер будут бороться за трофей с польско-французским дуэтом Ян Зелиньский и Уго Нис. Матч начнется не ранее 12:45 по московскому времени.

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Соперники проведут поединок на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Во сколько начало финала Australian Open 2023

Ринки Хиджиката и Джейсон Кублер решили играть в паре лишь накануне Australian Open. Организаторы турнира предоставили им уайлд-карт, и никто не думал, что они будут претендовать на что-то серьезное, когда оба сосредоточены на одиночном турнире. Но так получилось, что во втором круге проиграли оба, причем поражение потерпели от будущих полуфиналистов. Хиджиката проиграл Стефаносу Циципасу, а Кублер Карену Хачанову. Но нет худа без добра и, не затрачивая лишних сил, австралийский дуэт стал продвигаться по турнирной сетке все выше. Практически во всех матчах пара котировалась ниже своих соперников, но это не помешало им выбить из турнира сеяных под первым номером Уэсли Коольхофа из Нидерландов и Нила Скупски из Британии. Теперь вполне можно замахнуться на титул.

Хиджиката/Кублер — Зелиньский/Нис прогноз на финал Australian Open 2023

Польско-французская пара схожа с австралийцами тем, что тоже котировались невысоко и тоже шаг за шагом преодолевала препятствия в виде других пар соперников. Был у них и свой подвиг по расписанию, когда в матче третьего круга они обыграли легенду парного тенниса американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери. В полуфинале Ян и Уго оказались сильнее хорошо сыгранных французов Фабриса Мартена и Жереми Шарди. Но в то же время в одиночном турнире Зелиньский и Нис участия не принимали. В парном теннисе они котируются выше Хиджикаты и Кублера. Более того, в финале будут фаворитами. И у них есть уникальный шанс выиграть турнир Большого шлема.

Ранее соперники в парном теннисе между собой не пересекались. По привычке специалисты и букмекеры отдают преимущество соперникам австралийской пары, хотя на этот раз небольшое. Winline предлагает на успех хозяев турнира коэффициент 2,12, выигрыш польско-французского дуэта оценивается коэффициентом 1,73.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023