Australian Open: Новак Джокович — Стефанос Циципас прямая трансляция матча 29.01.2023

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В решающем финальном поединке за трофей Открытого чемпионата Австралии по теннису серб Новак Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Матч состоится 29 января, ориентировочное начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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Поединок пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Во сколько начало финала Australian Open 2023

Новак Джокович вновь в финале своего любимого турнира Большого шлема Australian Open. Он намерен одержать здесь десятую победу и сравняться по количеству трофеев, завоеванных на мэйджорах, с другим великим теннисистом испанцем Рафаэлем Надалем. А дальше мы можем стать свидетелями продолжения их борьбы. Но это потом, а сейчас для этого Новаку нужно играть в свой теннис, как он это делал, начиная с первого круга. На этом пути был всего один проигранный сет на тай-брейке против француза Энцо Коко. Большего в матче с Джоковичем не смог добиться никто. После разгромов, учиненных в четвертом круге Алексу де Минауру из Австралии и россиянину Андрею Рублеву в ¼ финала, надежд на то, что американец Томми Пол окажет серьезное сопротивление Джоковичу было мало. В итоге победа серба в трех сетах, и выход в финал, где его уже ждал Стефанос Циципас.

Джокович — Циципас прогноз на финал Australian Open 2023

Греку, напротив, полуфинальный матч против Карена Хачанова дался непросто. Первый сет он забрал только на тай-брейке, выиграл и второй, а вот в третьем многие подумали, что Хачанов начал камбэк, — теперь на тай-брейке победил уже россиянин. Но Стефанос взял тайм-аут, а после как ни в чем не бывало в четвертой партии довел дело до победы. В отличие от Джоковича, у Циципаса были непростые поединки на турнире, но всякий раз он находил в себе силы перевернуть ход игры. Другое дело, что соперник у него в финале, которого очень сложно обыграть. У Джоковича огромный опыт таких поединков, а Стефанос вышел в финал турнира Большого шлема только во второй раз, да и преимущество по личным встречам на стороне Джоковича. 

Спортсмены встречались между собой тринадцать раз, счет 10 – 3 в пользу серба, при этом на харде счет 5 – 3. В предстоящем финале Новак Джокович тоже фаворит, и букмекеры отдают преимущество ему. Winline предлагает на победу серба коэффициент 1,22, выигрыш Стефаноса Циципаса оценивается коэффициентом 4,50.

Результаты Australian Open 2023

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