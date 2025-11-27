21-летняя Гауфф – самая молодая теннисистка в XXI веке, завершившая три сезона подряд в топ-3
Коко Гауфф третий раз подряд завершила сезон в топ-3.
21-летняя Коко Гауфф закончила сезоны-2023, 2024 и 2025 в статусе третьей ракетки мира. Таким образом, она стала самой молодой теннисисткой в XXI веке, завершившей три сезона подряд в топ-3.
Кроме того, американка стала восьмой теннисисткой с 2000 года, которой удалось достичь такого результата:
Коко Гауфф, в возрасте с 19 до 21 года (с 2023 по 2025 год);
Винус Уильямс, 20–22 (2000–2002);
Ига Швентек, 21–24 (2022–2025);
Виктория Азаренко, 22–24 (2011–2013);
Эшли Барти, 23–25 (2019–2021);
Амели Моресмо, 25–27 (2004–2006);
Арина Соболенко, 25–27 (2023–2025);
Серена Уильямс, 31–35 (2012–2016).
