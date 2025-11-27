21-летняя Гауфф – самая молодая теннисистка в XXI веке, завершившая три сезона подряд в топ-3

Коко Гауфф третий раз подряд завершила сезон в топ-3.

21-летняя Коко Гауфф закончила сезоны-2023, 2024 и 2025 в статусе третьей ракетки мира. Таким образом, она стала самой молодой теннисисткой в XXI веке, завершившей три сезона подряд в топ-3.

Кроме того, американка стала восьмой теннисисткой с 2000 года, которой удалось достичь такого результата:

