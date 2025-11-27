  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • 21-летняя Гауфф – самая молодая теннисистка в XXI веке, завершившая три сезона подряд в топ-3
9

21-летняя Гауфф – самая молодая теннисистка в XXI веке, завершившая три сезона подряд в топ-3

Коко Гауфф третий раз подряд завершила сезон в топ-3.

21-летняя Коко Гауфф закончила сезоны-2023, 2024 и 2025 в статусе третьей ракетки мира. Таким образом, она стала самой молодой теннисисткой в XXI веке, завершившей три сезона подряд в топ-3.

Кроме того, американка стала восьмой теннисисткой с 2000 года, которой удалось достичь такого результата:

Сколько заработала Соболенко, был без трофея Медведев и выложил постов Циципас? Теннис-2025 в цифрах

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com/
logoИга Швентек
logoАрина Соболенко
рекорды
logoВинус Уильямс
logoЭшли Барти
logoКоко Гауфф
logoАмели Моресмо
logoWTA
logoВиктория Азаренко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Анастасия Потапова: «К сожалению, Новый год мы не празднуем, потому что всегда выходило так, что 1 января я играла первым запуском в 11 утра»
10 минут назад
«Топ-15 железно планирую». Кудерметова – о рейтинговых целях на 2026 год
39 минут назад
Трофеи Северной Пальмиры. Медведев играет с Бубликом, Хачанов встретится с Грикспором, Шнайдер – с Кудерметовой, Потапова победила Путинцеву
сегодня, 10:40Live
Даниил Медведев: «Я уже знаю, кого Сервара будет тренировать. Скорее всего, мы с этим игроком будем тренироваться во время предсезонки»
сегодня, 10:22
Анастасия Потапова: «У меня полностью сменился тренерский штаб, цель – попасть в топ-20»
сегодня, 09:41
Вероника Кудерметова: «Мальдивы – единственное место, где ты можешь отдохнуть, на неделю отключить голову»
сегодня, 08:59
Алькарас вручил Месси трофей за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС
сегодня, 08:13Видео
У Музетти родился второй ребенок
сегодня, 07:19Фото
Коллинс о том, что начала встречаться с парнем: «Посмотрим, сможет ли он выдержать»
вчера, 19:50
Александр Бублик: «Я думал о завершении карьеры в начале года»
вчера, 18:13
Ко всем новостям
Последние новости
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
сегодня, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
вчера, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото