Шнайдер выложила коллаж с Миррой Андреевой: «Ты лучшая 🫶 😘»
Диана Шнайдер выложила фото с Миррой Андреевой.
21-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась подборкой фото с Миррой Андреевой.
В этом сезоне россиянки в паре выиграли турниры в Брисбене и Майами, дошли до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос», а также впервые сыграли на итоговом турнире.
«Спасибо тебе, Мирра, за всю твою поддержку, за достижения и воспоминания, которые мы создали вместе 🥹❤️.
Ты лучшая 🫶😘! С нетерпением жду того, что будет дальше 💪🏻!» – написала Шнайдер в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Шнайдер
