Хиджиката/Кублер — Зелиньский/Нис прогноз на финал Australian Open 2023

В финале парного мужского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся соперники, которых никто не ожидал увидеть в решающем матче. Австралийцы Ринки Хиджиката и Джейсон Кублер будут играть с польско-французской парой Ян Зелиньский и Уго Нис. Матч состоится 28 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало в 12:45 по московскому времени.

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Удивительно, но Ринки Хиджиката и Джейсон Кублер не должны были принимать участие в турнире, и если бы это был не Australian Open так бы и случилось. Однако организаторы предоставили им уайлд-кард как хозяевам и не прогадали. Их выступление уже можно назвать выдающимся. Сходу образовавшаяся пара пробилась в финал. Помогло и то, что Ринки Хиджиката в одиночном турнире проиграл уже во втором круге Стефаносу Циципасу, еще одному финалисту Австралиан Опен, а Джейсон Кублер на той же стадии турнира уступил россиянину Карену Хачанову. Поражения, как видим пошли во благо. Тем более в четвертьфинале они сотворили сенсацию, выбив из турнира первую сеяную пару теннисистов голландца Уэсли Коольхофа и британца Нила Скупски, да не просто так, а разгромив их 6 : 3, 6 : 1. Но оставался еще один шаг, который нужно было сделать в полуфинале. Тут соперниками были испано-аргентинский дуэт Марсель Гранольерс и Орасио Себальос, единственная сеяная пара в полуфинале из всех участников. Однако и тут без вариантов, уверенная победа австралийцев. Пара Яна Зелиньского и Уго Ниса тоже в парных турнирах звезд с неба никогда не хватала. Они впервые в своей карьере вышли в полуфинал турнира Большого шлема, да и матчи на кортах Мельбурн-парка у них не были простыми, несколько раз они играли три сета, был и супертай-брейк. Но и у них есть значимая победа над Радживом Рамом из США и британцем Джо Солсбери в третьем круге. В полуфинале они не были фаворитами в матче с французами Фабрисом Мартеном и Жереми Шарди, но совершили 12 эйсов, сделали три брейк-пойнта и победили в трех сетах.

Australian Open: Ринки Хиджиката/Джейсон Кублер — Ян Зелиньский/Уго Нис прямая трансляция матча 28.01.2023

покрытие корта — хард

победы/поражения Хиджикаты/Кублера в 2023 году — 5/0

победы/поражения Хиджикаты/Кублера — 5/0

победы/поражения Зелиньского/Ниса в 2023 году — 5/0

победы/поражения Зелиньского/Ниса — 5/0

Во сколько начало финала Australian Open 2023

Факты и статистика перед матчем Хиджиката/Кублер – Зелиньский/Нис

Австралийские теннисисты в парном рейтинге ATP не входят даже в первую сотню, но наверное в этом турнире для них сошлись все звезды на флаге Австралии. Уго Нис с Яном Зелиньским никогда ранее не выходили в финал турнира Большого шлема, хотя локальные успехи были и у того, и у другого.

Статистика личных встреч Хиджиката/Кублер – Зелиньский/Нис

Соперники ранее на теннисных кортах не пересекались, и это будет их первый опыт личных встреч.

Прогноз на матч Хиджиката/Кублер – Зелиньский/Нис

Австралийцы уже сенсация этого турнира. Практически в каждом матче они котировались ниже своих оппонентов и все время побеждали. Сейчас перед финалом все то же самое. Букмекеры считают фаворитами их оппонентов. Winline предлагает на победу австралийской пары коэффициент 2,12, успех Яна Зелиньского и Уго Ниса оценивается коэффициентом 1,73.

Наш прогноз: вполне вероятно, просто выхода в финал хозяевам корта будет уже недостаточно и при огромной поддержке родной публики они смогут завоевать трофей, ставим на победу Хиджикаты-Кублера в трех сетах.

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