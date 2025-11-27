Прижмич впервые отобрался на молодежный итоговый
Дино Прижмич сыграет на молодежном итоговом турнире.
20-летний Дино Прижмич впервые квалифицировался на молодежный итоговый турнир.
Хорват стал четвертым участником турнира в Джидде, присоединившись к Якубу Меньшику, Лернеру Тьену и Александру Блоксу.
В этом сезоне 127-я ракетка мира выиграл два «Челленджера» – в Загребе и Братиславе.
Молодежный итоговый пройдет с 17 по 21 декабря.
