0

Прижмич впервые отобрался на молодежный итоговый

Дино Прижмич сыграет на молодежном итоговом турнире.

20-летний Дино Прижмич впервые квалифицировался на молодежный итоговый турнир.

Хорват стал четвертым участником турнира в Джидде, присоединившись к Якубу Меньшику, Лернеру Тьену и Александру Блоксу.

В этом сезоне 127-я ракетка мира выиграл два «Челленджера» – в Загребе и Братиславе.

Молодежный итоговый пройдет с 17 по 21 декабря.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
