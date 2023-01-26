Australian Open: Елена Рыбакина — Арина Соболенко прямая трансляция матча 28.01.2023

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина в финальном поединке за трофей Открытого чемпионата Австралии встретится с пятой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Матч состоится 28 января, начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Во сколько начало финала Australian Open 2023

Так получилось, что это второй подряд матч с белорусской теннисисткой для Елены Рыбакиной. А первый в полуфинале с Викторией Азаренко получился, пожалуй самым сложным для нее на турнире. Виктория десять лет назад дважды выигрывала Australian Open и стремилась сделать это в третий раз, показывая мощный теннис на протяжении всего турнира. Но после победы над первой ракеткой мира Игой Швентек, Елене уже никто не страшен. Взяв на тай-брейке первый сет, она довела дело до победы во втором. Второй выход в финал турнира Большого шлема менее чем за год достижение уже значимое, а если еще и победить в нем, то Рыбакина сразу станет одной из самых титулованных спортсменок в туре.

Рыбакина — Соболенко прогноз на финал Australian Open 2023

Мечтой о победе живет и ее предстоящая соперница Арина Соболенко. Выход в финал Австралиан Опен ее лучшее достижение на турнирах Большого шлема, хотя в отличие от Елены Рыбакиной, на трех мэйджорах она играла в полуфиналах. Теперь появился реальный шанс выиграть трофей, и путь к нему белоруска прошла очень уверенно. Ни в одном из шести предыдущих матчей она не тратила на победу больше двух сетов. Справедливости ради надо сказать, что во всех этих поединках она была фавориткой, и ничьей вины нет в том, что остальные потенциальные победительницы турнира сошли с дистанции. Наиболее сложным для Арины получился полуфинал с полькой Магдой Линетт. В первой партии белоруска выиграла на тай-брейке, а во второй 6 : 2.

Счет личных встреч спортсменок насчитывает три матча, во всех победу одержала Арина Соболенко, причем в двух на харде. Но последняя встреча прошла еще в 2021 году на Уимблдоне. Букмекеры считают шансы Арины более предпочтительными. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,74, выигрыш Рыбакиной в этом матче оценивается коэффициентом 2,15.

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