Australian Open: Барбора Крейчикова/Катерина Синякова — Суко Аояма/Ена Шибахара прямая трансляция матча 29.01.2023

В финале женского парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии встретятся с японским дуэтом теннисисток Суко Аоямой и Еной Шибахарой. Матч состоится 29 января, ориентировочное начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Во сколько начало финала Australian Open 2023

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова уже несколько лет в парном женском теннисе являются законодательницами мод. На их счету шесть побед на турнирах Большого шлема, 34 выигранных трофея на турнирах WTA Tour. И теперь они могут выиграть в седьмой раз и во второй раз подряд на Australian Open. Выход их в финал никого не удивляет, другое дело, как они это сделали. За исключением игры первого круга, где пришлось играть все три сета с норвежско-американской парой Ульрикке Эйкери и Кэйтерин Харрисон, в дальнейшем они своим соперницам отдавали в каждом матче максимум пять геймов. В полуфинале Барборе и Катерине ничего не смогла противопоставить украинско-румынская пара Костюк-Рузе.

Крейчикова/Синякова — Аояма/Шибахара прогноз на финал Australian Open 2023

Их предстоящие соперницы Суко Аояма и Ена Шибахара, с одной стороны, сотворили маленькую сенсацию, выйдя в финал турнира. В предыдущем матче они смогли обыграть сильных американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу, чего никто из специалистов не ожидал. С другой стороны, недооценивать японок ни в коем случае нельзя. Они тоже славятся своей сыгранностью и характером, который был продемонстрирован во втором сете против американок. К тому же они тоже сеяная пара на турнире, пусть и под десятым номером. Как играть в решающих стадиях турниров Большого шлема они тоже знают, несколько раз они доходили до полуфиналов, а вот в финале сыграют впервые.

Соперницы ранее не встречались и безоговорочным фаворитом считается чешская пара. Букмекеры отдают ей довольно большое преимущество. Winline предлагает на победу Крейчиковой и Синяковой коэффициент 1,20, выигрыш Аоямы и Шибахары в этом матче оценивается коэффициентом 4,60.

Результаты Australian Open 2023

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