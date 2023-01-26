Рыбакина — Соболенко прогноз на финал Australian Open 2023

В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису нам предстоит увидеть поединок спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной и пятой ракетки мира Арины Соболенко, представляющей Беларусь. Матч состоится 26 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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При прочих равных мало кто ожидал в финале женского одиночного турнира увидеть именно эту пару, ведь претенденток хватало. Из первой пятерки рейтинга лишь Арине Соболенко удалось пройти дальше всех, и все ставки на Игу Швентек, Онс Жабер или Джессику Пегулу не сработали. Можно долго объяснять почему, но этот анализ нужно будет делать после турнира, а пока уделим внимание нашим финалисткам. Нашим, потому что, чего уж греха таить, все-таки Елена Рыбакина хоть и выступает за Казахстан, но является россиянкой, да и Арина Соболенко представительница союзного государства. По ходу турнира обе теннисистки показали уверенный теннис и заслуженно будут играть в финале. Именно Елена выбила из турнира первую ракетку мира Швентек, она же в полуфинале обыграла другую белоруску двукратную победительницу Australian Open Викторию Азаренко. С Викторией был, пожалуй, самый сложный поединок. Неизвестно, как сложился бы матч в дальнейшем, не возьми Елена тай-брейк в первом сете. Вообще, по ходу турнира своим соперницам она отдала только один сет в матче третьего круга с американкой Даниэль Коллинс. Теперь скептики, которые считали, что успех Рыбакиной в прошлом году на Уимблдоне локален и не будет иметь продолжения, оказались посрамлены. Для Арины Соболенко это первый выход в финал турнира Большого шлема в карьере. Ранее она играла в двух полуфиналах на Уимблдоне и US Open. Белорусская теннисистка прошла весь турнир очень ровно, в каждом из матчей ей понадобилось для победы сыграть только два сета, а затруднения были лишь в полуфинале во встрече с полькой Магдой Линнет, где в первом сете дело дошло до тай-брейка. Однако с соперницами того уровня, которые были у Рыбакиной, Арина не встречалась, все они были ниже ее в рейтинге. Впрочем в финале рейтинг не будет иметь никакого значения.

Australian Open: Елена Рыбакина — Арина Соболенко прямая трансляция матча 28.01.2023

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Рыбакиной — 25

победы/поражения Рыбакиной в 2023 году — 7/2

победы/поражения Рыбакиной на харде — 7/2

рейтинг WTA Соболенко — 5

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 9/0

победы/поражения Соболенко на харде — 9/0

Во сколько начало финала Australian Open 2023

Факты и статистика перед матчем Рыбакина — Соболенко

Статистика подтверждает тот факт, что Елена Рыбакина удачно играет против соперниц, стоящих выше в рейтинге, она выиграла четыре матча подряд против теннисисток из Топ-10. Победная серия Арины Соболенко в этом году насчитывает уже девять матчей, а в целом она выиграла десять последних поединков в двух сетах.

Статистика личных встреч Рыбакина — Соболенко

Спортсменки встречались трижды, все три раза победа была на стороне Соболенко и во всех трех матчах необходимо было сыграть три сета. Два из трех матчей проводились на харде, но последний был сыгран в четвертом раунде Wimbledon в 2021 году. Предстоящая встреча первая за последние полтора года.

Прогноз на матч Рыбакина — Соболенко

Вряд ли кому-то можно отдать безоговорочное предпочтение. Обе теннисистки демонстрируют на турнире уверенную игру. У обеих сильная первая подача, Арина более агрессивна, но за спиной Елены победа на турнире Большого шлема, а это опыт игры в таких матчах. Букмекеры отдают небольшое преимущество Соболенко. Winline предлагает на успех теннисистки из Казахстана коэффициент 1,74, выигрыш Соболенко оценивается коэффициентом — 2,15.

Наш прогноз: редко когда на финал бывает легко дать прогноз, но матч может затянуться на три сета и Елена Рыбакина в итоге победит.

Результаты Australian Open 2023

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