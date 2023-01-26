Крейчикова/Синякова — Аояма/Шибахара прогноз на финал Australian Open 2023

В женском парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису в финальном поединке за трофей встретятся чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова против японского дуэта Суко Аоямы и Ены Шибахары. Матч состоится 29 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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До последнего времени казалось, что женский парный турнир на Australian Open не таит в себе никаких сюрпризов. Нет, на дальних подступах сходили с дистанции высоко котирующиеся пары, но до полуфиналов добрались его фаворитки первая и вторая сеяные пары Крейчикова-Синякова и американки Гауфф-Пегула. Таким и представлялся финал, но и здесь не обошлось без сюрприза. Если чешки полностью подтвердили свой статус по ходу турнира. Они прошли его уверенно и проблемы у них возникли только в матче первого круга, когда они встречались с норвежско-американской парой Ульрикке Эйкери и Кэйтерин Харрисон. Те неожиданно взяли второй сет после проигрыша в первом, но затем Барбора и Катерина все расставили по своим местам. А дальше их результаты шли только по нарастающей, всех своих соперниц они просто сносили с корта, показывая ураганный теннис и великолепное взаимодействие. Максимум, на который могли рассчитывать соперницы — взять в матче против фавориток четыре-пять геймов. В полуфинале чешки взяли верх над украинско-румынской парой Костюк-Рузе и стали ждать американок. Но не тут-то было. Японки Суко Аояма и Ена Шибахара были совершенно иного мнения. В полуфинальном поединке они довольно легко взяли первую партию у американок, отдав им только два гейма. Затем поверили в свой успех и оказали упорное сопротивление во второй. Кори и Джессика во втором сете взяли гейм на подаче соперниц, но и отдали свой. Таким образом дело дошло до тай-брейка, где японки проявили характер и в итоге выиграли в двух сетах. Аояма и Шибахара впервые сыграют в финале турнира Большого шлема.

Australian Open: Барбора Крейчикова/Катерина Синякова — Суко Аояма/Ена Шибахара прямая трансляция матча 29.01.2023

покрытие корта — хард

победы/поражения Крейчиковой/Синяковой в 2023 году — 5/0

победы/поражения Крейчиковой/Синяковой на харде — 5/0

победы/поражения Аоямы/Шибахары в 2023 году — 5/0

победы/поражения Аоямы/Шибахары на харде —5/0

Во сколько начало финала Australian Open 2023

Факты и статистика перед матчем Крейчикова/Синякова — Аояма/Шибахара

Пара Крейчикова-Синякова на двоих выиграли шесть титулов Большого шлема и 34 различных турнира WTA. Японки Суко Аояма и Ена Шибахара впервые вышли в финал Австралиан Опен, ранее им приходилось играть только в полуфиналах турниров Большого шлема.

Статистика личных встреч Крейчикова/Синякова — Аояма/Шибахара

Ранее спортсменки между собой не встречались.

Прогноз на матч Крейчикова/Синякова — Аояма/Шибахара

Крейчикова и Синякова будут фаворитами любого турнира, где бы они не играли. Они показывают настолько уверенное взаимодействие, что порой, кажется, могут играть с закрытыми глазами. Для японок выход в финал уже большой успех, им нужно рассчитывать только на подвиг. Букмекеры полностью на стороне чешской пары. Winline предлагает на победу Крейчиковой-Синяковой коэффициент 1,20, выигрыш Аоямы-Шибахары оценивается коэффициентом — 4,60.

Наш прогноз: вряд ли для Барборы и Катерины продолжится тенденция прошлых матчей с безоговорочными победами, все-таки у Суко и Ены взаимодействие тоже налажено хорошо. Так что борьбу мы увидим, но чешки все равно победят в двух сетах.

Результаты Australian Open 2023

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