Джокович — Циципас прогноз на финал Australian Open 2023

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Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису серб Новак Джокович в финальном поединке за трофей сыграет с четвертой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом. Матч состоится 29 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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Вот тут совершенно никаких неожиданностей. После того как из турнира на ранних его стадиях выбыли Рафаэль Надаль и Каспер Рууд, соответственно, первый и второй сеяные номера, многие высказывали мнение, что в финале сойдутся Новак Джокович и Стефанос Циципас. Так оно и случилось. Оба подтвердили свой статус, ровно прошли турнирную дистанцию и не оставили сомнений в своем превосходстве над соперниками. Для серба проигранный сет во втором круге против француза Энцо Коко так и остался единственным подарком для соперников на турнире. Был еще упорный первый сет в матче третьего круга против болгарина Григора Димитрова, но и там Джокович выиграл на тай-брейке. Матчи против австралийца Алекса де Минаура в ⅛ финала и россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале получились вообще чуть ли не самыми легкими. Неожиданный соперник по полуфиналу американец Томми Пол только в начале матча смог доставить Джоковичу проблемы. Точнее, Джокович сам создал для себя проблемы. Ведя в первом сете 3 : 0, он позволил сопернику сравнять счет и в концовке пришлось делать еще один брейк. Однако в дальнейшем разница в мастерстве оказалась очевидной. Стефанос Циципас соперник совсем иного уровня. Грек во второй раз в своей карьере вышел в финал турнира Большого шлема, впервые это случилось в 2021 году во Франции, и теперь приложит все усилия, чтобы выиграть титул. Его путь к финалу получился сложнее, чем у Джоковича. Был у него и пятисетовый поединок, и много партий Стефанос заканчивал на тай-брейках, но неизменно выходил победителем. Пожалуй, сложными матчами получились игра четвертого круга против итальянца Янника Синнера, именно здесь было сыграно пять партий, и полуфинальный матч против россиянина Карена Хачанова. В третьем сете Циципас уступил на тай-брейке, но затем в четвертом довел дело до победы.

Australian Open: Новак Джокович — Стефанос Циципас прямая трансляция матча 29.01.2023

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг ATP Джоковича — 5
  • победы/поражения Джоковича в 2023 году — 11/0
  • победы/поражения Джоковича на харде — 11/0
  • рейтинг ATP Циципаса — 4
  • победы/поражения Циципаса в 2023 году — 10/0
  • победы/поражения Циципаса на харде — 10/0

Во сколько начало финала Australian Open 2023

Факты и статистика перед матчем Джокович — Циципас

Соперники подошли к матчу с впечатляющими победными сериями в январе, но еще более поражает серия Новака Джоковича из сорока матчей подряд, выигранных им на кортах Австралии. Победная серия Стефаноса Циципаса на харде составляет тринадцать матчей подряд.

Статистика личных встреч Джокович — Циципас

Опыт личных встреч у теннисистов огромный и насчитывает 13 поединков. В десяти из них верх брал Новак Джокович. Впервые теннисисты встретились в Канаде на турнире Rogers Cup, Стефанос победил в двух сетах, а последняя встреча состоялась в Италии на итоговом турнире Nitto ATP Finals. На групповом этапе победу одержал Джокович. В целом серб выиграл у Циципаса восемь последних поединков подряд, на харде счет встреч 5 – 3 тоже в его пользу.

Прогноз на матч Джокович — Циципас

Вся статистика в пользу Джоковича. да и мастерство у него все-таки выше чем у Циципаса. Однако сложно сказать, чем закончится финал, если поединок затянется, все-таки силы у Новака не беспредельные. Букмекеры отдают сербу солидное преимущество. Winline предлагает на победу Новака коэффициент 1,22, успех Циципаса оценивается коэффициентом 4,50.

Наш прогноз: Джокович приложит все усилия, чтобы закончить игру в трех, максимум в четырех сетах в свою пользу.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023

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