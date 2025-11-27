  • Спортс
  • Джон Ллойд: «Пока на «Шлемах» мужчины играют до пяти сетов, количество травм будет расти»
Джон Ллойд: «Пока на «Шлемах» мужчины играют до пяти сетов, количество травм будет расти»

Финалист Australian Open-1977 Джон Ллойд выступил за трехсетовый формат на турнирах «Большого шлема».

«Я думаю, что во многом, и, вероятно, никто со мной не согласится, это [большое количество травм] связано с тем, что на «Шлемах» играют до пяти сетов. Я считаю, что за последние несколько лет игра поднялась на новый уровень, а физическая нагрузка и все, что нужно игрокам, чтобы показывать такой теннис, стали колоссальными.

Если смотреть на это логически, наш календарь ужасен. Сейчас у игроков появляется время на отдых. Наконец-то! Турниры только что закончились. Так сколько у них реально есть времени, чтобы просто расслабиться? Немного. Потому что им нужно готовиться к следующему сезону, а затем уже стартует «Шлем».

Это безумие. Но есть еще один момент – нужно физически готовиться к пяти сетам. Вот в чем суть. Если бы на «Шлемах» играли до двух побед в сетах, тренировки были бы совсем другими. Конечно, форму все равно нужно поддерживать, но при подготовке к «Шлему» режим тренировок более жесткий. Он сложнее, потому что нужно быть готовым к возможным семи матчам по четыре часа и больше.

Я твердо верю, что пока на «Шлемах» мужчины играют до пяти сетов, мы будем наблюдать все больше травм и отказов. По моему мнению, количество отказов на турнирах «Большого шлема» будет расти, если мы не изменим формат», – сказал британец в подкасте The Inside-In.

Джокович призвал отказаться от пятисетового формата: «Средний возраст теннисного болельщика – 61 год, а нужно привлекать молодежь»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: The Inside-In Tennis Podcast
