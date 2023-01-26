Рыбакина о том, что тренер сделал татуировку в честь ее победы на «Уимблдоне»: «Его слова были сняты на видео, и после этого забрать их обратно он уже не мог»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Викторией Азаренко в полуфинале Australian Open – 7:6(4), 6:3. После матча она поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Что сегодня было самым сложным в матче? Особенно, наверное, в первой партии, которая получилась очень напряженной.

– Ну, я думаю, самым сложным было привыкнуть ко всем условиям, потому что это мой первый вечерний матч под открытой крышей. Было сложно, потому что мяч не летел так же, как днем. Условия были медленными, мячи казались тяжелыми, и поэтому перенаправлять их было сложно. Этот момент был, наверное, самым сложным. Конечно, Вика играла очень хорошо. Я видела, как она пытается доставить мне неудобства в розыгрышах. Каждый раз, когда я выходила к сетке, она старалась меня обвести или в сложной ситуации сыграть в ноги. В целом, конечно, было сложно.

– Внешне всегда кажется, что вы невозмутимы и спокойны, но вот сегодня, когда Вика сделала обратный брейк, показалось, что вы немножечко начали нервничать. Что вы говорили своей команде, потому что с трибун было видно, что идет какой-то диалог.

– Команда всегда поддерживает, пытается помочь. В тот момент я вела, а когда проиграла подачу и счет сравнялся, было непросто. Они мне сказали, что в принципе я все делала правильно, просто нужно быть немного внимательнее, но в целом все шло по плану.

– Вы можете, пожалуйста, вспомнить свои ощущения между четвергом и субботой на «Уимблдоне». Что вы тогда испытывали в ожидании финала? И как вы думаете, как это будет сейчас?

– Конечно, в тот день на «Уимблдоне» я очень нервничала. Все-таки это первый финал на «Большом шлеме». Не знаю, как будет послезавтра. Единственная большая разница в том, что на «Уимблдоне» я все матчи проводила утром или днем. Сегодня был первый вечерний матч, и финал, соответственно, тоже будет вечером. Наверное, это ожидание будет достаточно непростым, но я постараюсь отвлечься и уже сконцентрироваться непосредственно к матчу.

– Последний вопрос про тренера и его татуировку. Это было ваше пари или он пообещал сам ее сделать до «Уимблдона»? Или, может, это было как условие? Что будет сейчас, если вы вдруг выиграете – он вторую руку забьет?

– Нет, еще до начала турнира. А после «Уимблдона» он сказал, что больше не будет делать татуировки, если я выиграю.

У нас будут споры, но идея сделать татуировку возникла в Дохе в 2020 году. Так получилось, что моя сестра, которая тогда впервые приехала на WTA-турнир, засняла его слова на видео, и после этого забрать их обратно он уже не мог. Думаю, он был очень горд и доволен результатом на «Уимблдоне». И был рад сделать татуировку (улыбается).

Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался

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