Рыбакина второй раз вышла в финал «Большого шлема»

25-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Викторию Азаренко на Australian Open – 7:6(4), 6:3. В первом сете она отыграла тройной скрытый сетбол.

Рыбакина второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне» в прошлом году, где она в итоге взяла титул.

В живом рейтинге она поднялась на 10-ю строчку, но в случае победы на турнире ее может обойти Магда Линетт.

За титул Рыбакина сыграет с Линетт или Ариной Соболенко.

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