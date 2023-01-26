Рыбакина второй раз вышла в финал «Большого шлема»
25-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Викторию Азаренко на Australian Open – 7:6(4), 6:3. В первом сете она отыграла тройной скрытый сетбол.
Рыбакина второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне» в прошлом году, где она в итоге взяла титул.
В живом рейтинге она поднялась на 10-ю строчку, но в случае победы на турнире ее может обойти Магда Линетт.
За титул Рыбакина сыграет с Линетт или Ариной Соболенко.
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Очень рад за Лену! второй шлем ждет тебя, в субботу поднимешь кубок!
Пожелаем ей в скором будущем первую строчку рейтинга.