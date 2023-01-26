Рыбакина второй раз вышла в финал «Большого шлема»

Теги Уимблдон WTA Виктория Азаренко Елена Рыбакина Теннис

25-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Викторию Азаренко на Australian Open – 7:6(4), 6:3. В первом сете она отыграла тройной скрытый сетбол.

Рыбакина второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне» в прошлом году, где она в итоге взяла титул.

В живом рейтинге она поднялась на 10-ю строчку, но в случае победы на турнире ее может обойти Магда Линетт.

За титул Рыбакина сыграет с Линетт или Ариной Соболенко.

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29 комментариев

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Williamssss
А Вычка что? Опять не у дел? Так и останется с двумя шлемами? Серенушка ушла. Побеждай - не хочу, а она сдулась.
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Кактус Каким
Рыбка Елена умница и красавица, удачи ей и победы !!!
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Галымжан Кулумбаев
Лена ты красавица и в жизни и в теннисе
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Галымжан Кулумбаев
Ответ Max Bochkov
Sports, а ведь, "ватники" правы - почему у вас лукашенковский флаг напротив фамилий Азаренко и Соболенко? Они ведь на АО не представляют его страну, этот флаг не размещается на играх и запрещен даже на трибунах. Зачем он здесь?..
Кре.н
+1
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Max Bochkov
Sports, а ведь, "ватники" правы - почему у вас лукашенковский флаг напротив фамилий Азаренко и Соболенко? Они ведь на АО не представляют его страну, этот флаг не размещается на играх и запрещен даже на трибунах. Зачем он здесь?..
+2
-7
-5
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dmizar88
а что либерасткий сайт теперь вновь правильно флаг братской страны рисует?
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каллаган
господа вы наблюдали за игрой будущей безоговорочной королевы харда и травы! Она напоминает Федерера в лучшие годы
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инок
Немного грустно за Вику, которая после травм и проблем в личной жизни, вновь сумела подобраться к вершинам, но, объективно, Лена посильнее - с отличной подачей, помоложе... Так что, всё закономерно, и теперь ждём финал Елены против Арины!
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ХЫЫЫ
Ответ Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Толстомордый шамиль кусает локти. Зато ездит на ренджике 🤗🤗🤗
Чел, дай совет, как придумывать такие красивые ники.
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Maksat Nurgaliev
Лена верим. Казахстан алга
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Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Толстомордый шамиль кусает локти. Зато ездит на ренджике 🤗🤗🤗
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-3
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Верховенский1990
Спортсменка, комсомолка и просто красавица, молодец Рыбакина. Если выиграет АО, тот дед Шамиль и прочие Янчуки опять не упустят случая примазаться к ее победе.
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Jefri AG
Рыбакина хоть внешне и спокойная, но сегодня ощутимо нервничала в концовке обоих сетов, должна была легче закрывать пенсионерку. С победой и удачи в финале)
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Abr4ham
Рыбка умничка! Алга Казахстан!
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Культура не космос
Второй финал из трёх на шлеме,Лена жгёт
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Кавабунга Шреддоголовый
Нужно забирать финал. 🥰🥰🥰
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Игорь Брейк
с очками за Уим 5я в лайве
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Arnaldo
Елена молодец! Алға!
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LetTong
Браво Рыбка!!! 🇰🇿
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Arche
Красавица. Даже просто приятно смотреть!
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Dym86
Поздравления с выходом в финал королеве травы!
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dimon 2.0
я не сомневаюсь, что если бы дно из кетая случайно не вынесла сакару, то примерно тож самое мы бы наблюдали еще неделю назад. обычный любительский теннис наконец упаковали и вынесли мусор за дверь
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Экспертное мнение
Рыбка хорошо проучила завистливую Базаренку, которая не поздравила ее после победы на Уиме. В финале с Сабаленкой будет очень непросто, но она хотя бы достойна уважения в отличие от Базаренки.
+35
-6
+29
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Yo Life
Шикарный первый сет достойный финала.
Очень рад за Лену! второй шлем ждет тебя, в субботу поднимешь кубок!
+4
0
+4
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ivan 07
Да, очаровашка просто начинает доминировать в туре.
Пожелаем ей в скором будущем первую строчку рейтинга.
+21
-1
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