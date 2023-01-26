Рыбакина после выхода в финал AO: «Конечно, я очень рада и горжусь – командой тоже. Без них мне было бы сложно этого добиться»

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина поделилась эмоциями от выхода в финал Australian Open. В 1/2 представительница Казахстана обыграла Викторию Азаренко – 7:6(4), 6:3.

– Конечно, я очень рада и горжусь – командой тоже. Без них мне было бы сложно этого добиться. Спасибо большое.

Атмосфера невероятная, и я очень рада, что вышла в финал и еще раз здесь сыграю.

– Они выглядели очень нервными. Ты заметила?

– Конечно, они нервничали. Они хотят, чтобы я хорошо выступала, а сегодня мне было сложнее, условия немного другие, мяч не так хорошо летит. И я рада, что в итоге сумела победить.

Конечно, на максимум выложусь в финале.

– В этот раз у тебя будет другой настрой на финал? Чему тебя научил финал «Уимблдона»?

– Конечно, у меня теперь есть небольшой опыт. Я хочу просто выйти на корт и насладиться моментом, насладиться атмосферой.

Очень здорово играть перед вами. Посмотрим, как все пройдет, но я постараюсь изо всех сил. И надеюсь, что выиграю.

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35 комментариев

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Nuraly Amirov
Ответ Алексей Земсков
Какой подьем одна русская за вас тащит не смеши народ
Куда пропал наш расист? Мы все тут ждём ответа)
0
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Галымжан Кулумбаев
Ответ Алексей Земсков
. По факту.чисто денгами аманивают нашу молодежь..гордится казахстану нечем они не сделали ее как игрока. Ее сделала русмкая школа и тренировки с русскими девченками
Амёба в теннисе
0
-1
-1
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Галымжан Кулумбаев
Ответ Алексей Земсков
Казахстан дно в тенисп ща всю жизнь одна Диас ьыла и то середнячек. Только кража русскмх игроков уже готовых помогает не позорится
Не будь 💩🐑🐓
+1
0
+1
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Nuraly Amirov
Ответ Алексей Земсков
Какой подьем одна русская за вас тащит не смеши народ
Ну-ка объясните, как она за татар тащит?

Парни, тут расист детектед, расчехляйте попкорн)
+3
0
+3
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Contiliano
Ответ Алексей Земсков
. По факту.чисто денгами аманивают нашу молодежь..гордится казахстану нечем они не сделали ее как игрока. Ее сделала русмкая школа и тренировки с русскими девченками
По факту ныне она гражданка Казахстана и 10 ракетка мира, спасибо России за нее, но теперь уже она наша :)
Она и сама счастлива представлять Казахстан, о чем не раз говорила
+3
0
+3
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Contiliano
Ответ Алексей Земсков
Казахстан нагло крадет русских игроков и все . Своего то нет. А рыьакина и так железно бы пробилась . Она уже была 143 в мире в 2017 в 17 лет. Тренировплась в школе спартака у русских тренеров. Но подьехали иностппнцы и казахстан тут бен гами заманил ее отца и все..пользуются казахи чужими благами.
Конечно, это Казахстан виноват, что Тарпищев и Ко забили на такой талант, Казахстан виноват, что помог реализовать Лене цели и амбиции, а между тем "Русь родная матушка" в лице государства, в лице руководства ФТР, в лице мистера Тарпищева нагло отказалась поддерживать ее)
+4
0
+4
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Алексей Земсков
Казахстан дно в тенисп ща всю жизнь одна Диас ьыла и то середнячек. Только кража русскмх игроков уже готовых помогает не позорится
0
-3
-3
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Алексей Земсков
Ответ Nuraly Amirov
Крутая) Казахский теннис на подъёме
Какой подьем одна русская за вас тащит не смеши народ
0
-5
-5
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Алексей Земсков
Ответ Contiliano
Странно, это когда своя же страна забивает на тебя, так что учитывая пример России, такое вполне реально)
. По факту.чисто денгами аманивают нашу молодежь..гордится казахстану нечем они не сделали ее как игрока. Ее сделала русмкая школа и тренировки с русскими девченками
0
-5
-5
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Алексей Земсков
Ответ Contiliano
Странно, это когда своя же страна забивает на тебя, так что учитывая пример России, такое вполне реально)
Казахстан нагло крадет русских игроков и все . Своего то нет. А рыьакина и так железно бы пробилась . Она уже была 143 в мире в 2017 в 17 лет. Тренировплась в школе спартака у русских тренеров. Но подьехали иностппнцы и казахстан тут бен гами заманил ее отца и все..пользуются казахи чужими благами.
0
-6
-6
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Contiliano
Ответ <vella>
было бы странно, если бы Казахстан не болел за Лену)
Странно, это когда своя же страна забивает на тебя, так что учитывая пример России, такое вполне реально)
+4
0
+4
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Nuraly Amirov
Ответ Баир с Поселья
А где зарина дияс щас? Чё то давно не слышно. Закончила уже?
Понятия не имею, кто это?
0
-3
-3
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Баир с Поселья
Ответ Nuraly Amirov
Крутая) Казахский теннис на подъёме
А где зарина дияс щас? Чё то давно не слышно. Закончила уже?
+3
0
+3
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Ан Кот
молодец Рыбачка!
надеюсь что в финале еще одну акулу поймает в свои сети))
+4
0
+4
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<vella>
Ответ Contiliano
Жарайсын, Ленажан! Удачи в финале! Казахстан за тебя!
было бы странно, если бы Казахстан не болел за Лену)
+2
-1
+1
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S.Graf
Пожелания сработали, Лену с финалом!
Это будет прекрасный матч :о)
+5
0
+5
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Verdo
тренер своей женственной нервозностью чуть не сорвал игру Елены в первом сете
+6
0
+6
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dmizar88
а что либерасткий сайт теперь вновь правильно флаг братской страны рисует?
+4
-4
0
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nick-basil
Солидная профессиональная работа - браво!
+2
0
+2
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каллаган
Тарп пусть за бегемотиками Касаткой и Павлюченко болеет а мы за умницу и красавицу Леночку Рыбакину....
Казахстан Алга!!!!
+10
-1
+9
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expertmer2020
Поздняков все локти обкусал Тарпищеву.
+6
0
+6
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Hardy
Ну просто красотка, надо брать титул!
+10
-1
+9
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Contiliano
Жарайсын, Ленажан! Удачи в финале! Казахстан за тебя!
+24
-2
+22
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Dmitry Aqf
Ответ Nuraly Amirov
Крутая) Казахский теннис на подъёме
))) Но эффект вполне возможен, популярность может сделать свое дело.
+7
0
+7
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expertmer2020
Елена - ты прекрасна.
+3
0
+3
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