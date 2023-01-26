Рыбакина после выхода в финал AO: «Конечно, я очень рада и горжусь – командой тоже. Без них мне было бы сложно этого добиться»

Елена Рыбакина поделилась эмоциями от выхода в финал Australian Open. В 1/2 представительница Казахстана обыграла Викторию Азаренко – 7:6(4), 6:3.

– Конечно, я очень рада и горжусь – командой тоже. Без них мне было бы сложно этого добиться. Спасибо большое.

Атмосфера невероятная, и я очень рада, что вышла в финал и еще раз здесь сыграю.

– Они выглядели очень нервными. Ты заметила?

– Конечно, они нервничали. Они хотят, чтобы я хорошо выступала, а сегодня мне было сложнее, условия немного другие, мяч не так хорошо летит. И я рада, что в итоге сумела победить.

Конечно, на максимум выложусь в финале.

– В этот раз у тебя будет другой настрой на финал? Чему тебя научил финал «Уимблдона»?

– Конечно, у меня теперь есть небольшой опыт. Я хочу просто выйти на корт и насладиться моментом, насладиться атмосферой.

Очень здорово играть перед вами. Посмотрим, как все пройдет, но я постараюсь изо всех сил. И надеюсь, что выиграю.

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