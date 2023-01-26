Азаренко о поражении от Рыбакиной: «Не сказать, что мне было некомфортно, но сегодня я играла нечетко»

Виктория Азаренко прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в полуфинале Australian Open – 6:7(4), 3:6. После матча она поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Что не получилось в первой партии, когда казалось, что можно додавить и психологически она могла чуть дрогнуть в момент, когда вы сделали обратный брейк? Что, может быть, пошло не так, как вы оцениваете?

– Сегодня было такое чувство, что немного не хватало адаптации. Где-то мяч летел медленнее, и я останавливалась. Где-то быстрее, а я наоборот [ускорялась]. Не было правильного движения, все было очень резко. Не сказать, что мне было некомфортно, но сегодня я играла нечетко. В те моменты, когда были шансы, где-то чуть-чуть не дожала, где-то чуть-чуть не повезло. Не было той четкости, которая была нужна, чтобы дожать. К сожалению, это, наверное, самое неприятное из того, что не получалось.

– Как вы в целом оцените январь 2023-го с точки зрения тенниса и результатов?

– С точки зрения результатов – конечно, положительно. Выйти в полуфинал «Большого шлема» – это большое достижение. Теперь это не просто сделать, когда такая конкуренция в туре. Мне кажется, от матча к матчу мой теннис улучшается. Сегодня он не был так хорош, но все-таки была борьба, было много шансов. Поэтому можно смотреть позитивно и продолжать работать дальше. Это только начало года, и если я смогу продолжать в том же духе и с тем же подходом, то я смогу добиться очень хороших результатов.

– Разрешил ли Андрей Рублев выложить свои фотографии? Кого из игроков вы бы хотели теперь снять?

– Андрей разрешил, но он не любит выставлять фото во время турнира. Я ему сказала: «Ладно, я потом выставлю». Зачем, если человек не хочет. Ну, он разрешил, но, думаю, он немножко расстроился после вчерашнего матча, поэтому я ему дам пару дней (смеется).

Какие следующие игроки? У меня нет списка, что вот я хочу того сфотографировать или этого. Просто так получилось, что я тренировалась с Онс Жабер, и я сказала: «Можно я тебя пять минут пофотографирую?» Потом Андрей шел, у него спросила. Карен тренировался на соседнем корте и спросил: «Ты чего фотографируешь?» (смеется). Пошла его немножко поснимала. Думаю, все будет очень спонтанно.

– Вы будете у себя выкладывать или на отдельной странице?

– У меня есть страница для моих фотографий. Буду ее развивать. Но я не очень сильна в продвижении, особенно в соцсетях, где надо все время постить. Когда у меня бывает наплыв вдохновения, я делаю, но заниматься фотографией мне нравится больше.

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