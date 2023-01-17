Джокович о травме бедра: «Чем дольше шел матч, тем лучше я себя чувствовал и тем лучше двигался»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Роберто Карбаллес Баэна Теннис

Новак Джокович рассказал о проблемах с бедром, которые беспокоили его перед стартом Australian Open. В первом круге серб обыграл Роберто Карбаллеса Баэну – 6:3, 6:4, 6:0.

«С ногой все в порядке. Не идеально, но становится лучше. Сегодня был действительно хороший тест. Честно говоря, последние несколько дней я мало тренировался на корте.

Я очень, очень надеялся, что все будет хорошо от первого до последнего розыгрыша. Так и получилось. На самом деле я очень рад, что по ходу матча мне стало лучше. Третий сет был отличным. Это хороший сигнал и хороший знак.

В начале матча я был немного зажат, смотрел, как нога ведет себя в игровых условиях. Психологически я пытался ее защитить, потому что она беспокоила меня последние 10 дней. Так что мне потребовалось немного времени, чтобы по-настоящему войти в игру и начать двигаться более свободно.

Чем дольше шел матч, тем лучше я себя чувствовал и тем лучше двигался. Как я уже сказал, это отличный признак. Я также приспособился к стилю игры соперника, с которым давно не играл. Надо отдать ему должное, он хорошо подавал, хорошо играл, особенно во втором сете, где игра была равной.

Но, думаю, ближе к концу второго я как бы переключился на другую передачу. В первых трех геймах третьей партии я проиграл одно очко или что-то вроде того. Так что да, я просто очень рад, что смог закончить в таком ключе».

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10 комментариев

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encaro_one
Ответ YuChu
Так вот как, оказывается, нужно лечить травмы. Они просто сами проходят от тенниса. Чем больше бегаешь, тем быстрее травмы проходят. Причём, любые. Чем тяжелее травма, тем дольше надо матчи играть. Лучше всего лечат 5 сетов.
У легкоатлетов и футболистов есть такое понятие как разбегался после боли или дискомфорта, никакая блокада не нужна при этом
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Alex Morhan
Джок, как обычно, хэйтеров держит в тонусе, а то следить перестанут.
+2
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Razrubsis
Ответ YuChu
Так вот как, оказывается, нужно лечить травмы. Они просто сами проходят от тенниса. Чем больше бегаешь, тем быстрее травмы проходят. Причём, любые. Чем тяжелее травма, тем дольше надо матчи играть. Лучше всего лечат 5 сетов.
От души повеселил Бро.
Джокович за дураков держит своих фанатов, раз такие заявления делает.
+2
-2
0
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Kenny De Schepper
Ответ YuChu
Так вот как, оказывается, нужно лечить травмы. Они просто сами проходят от тенниса. Чем больше бегаешь, тем быстрее травмы проходят. Причём, любые. Чем тяжелее травма, тем дольше надо матчи играть. Лучше всего лечат 5 сетов.
Не факт. Вот фафе лучше всего помогает TIU
+2
-4
-2
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TennisForever
Кто бы сомневался)))
+4
-3
+1
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AminO2
Ответ YuChu
Так вот как, оказывается, нужно лечить травмы. Они просто сами проходят от тенниса. Чем больше бегаешь, тем быстрее травмы проходят. Причём, любые. Чем тяжелее травма, тем дольше надо матчи играть. Лучше всего лечат 5 сетов.
Это зависит от типа повреждения.
В спортивных играх, часто, именно продолжение игры после ушиба и т.п, позволяет быстро про него забыть.
+3
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Хозяин патриотов
Серб, признайся уже, что на самом деле у тебя нет никакой травмы!
+5
-9
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Tarkovski
Ответ Сергей Чугунников
У Джоковича включен чит регенерации во время игры.
Вампир средней полосы )
+4
0
+4
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Сергей Чугунников
У Джоковича включен чит регенерации во время игры.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YuChu
Так вот как, оказывается, нужно лечить травмы. Они просто сами проходят от тенниса. Чем больше бегаешь, тем быстрее травмы проходят. Причём, любые. Чем тяжелее травма, тем дольше надо матчи играть. Лучше всего лечат 5 сетов.
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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