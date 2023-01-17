Джокович о травме бедра: «Чем дольше шел матч, тем лучше я себя чувствовал и тем лучше двигался»

Новак Джокович рассказал о проблемах с бедром, которые беспокоили его перед стартом Australian Open. В первом круге серб обыграл Роберто Карбаллеса Баэну – 6:3, 6:4, 6:0.

«С ногой все в порядке. Не идеально, но становится лучше. Сегодня был действительно хороший тест. Честно говоря, последние несколько дней я мало тренировался на корте.

Я очень, очень надеялся, что все будет хорошо от первого до последнего розыгрыша. Так и получилось. На самом деле я очень рад, что по ходу матча мне стало лучше. Третий сет был отличным. Это хороший сигнал и хороший знак.

В начале матча я был немного зажат, смотрел, как нога ведет себя в игровых условиях. Психологически я пытался ее защитить, потому что она беспокоила меня последние 10 дней. Так что мне потребовалось немного времени, чтобы по-настоящему войти в игру и начать двигаться более свободно.

Чем дольше шел матч, тем лучше я себя чувствовал и тем лучше двигался. Как я уже сказал, это отличный признак. Я также приспособился к стилю игры соперника, с которым давно не играл. Надо отдать ему должное, он хорошо подавал, хорошо играл, особенно во втором сете, где игра была равной.

Но, думаю, ближе к концу второго я как бы переключился на другую передачу. В первых трех геймах третьей партии я проиграл одно очко или что-то вроде того. Так что да, я просто очень рад, что смог закончить в таком ключе».

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