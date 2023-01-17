Джокович о том, что его родители впервые за 15 лет приехали на Australian Open: «Надеюсь, я пройду весь путь до конца, чтобы мы смогли еще раз отпраздновать вместе»

Новак Джокович прокомментировал то, что его родители приехали в Австралию впервые за 15 лет.

«Конечно, это не самый близкий путь из Сербии, сюда далеко добираться, это, наверное, главная причина. Они приезжали смотреть мои матчи в Париже на «Ролан Гаррос», на «Уимблдоне» и US Open. Но Австралия – тяжелое путешествие, особенно для моих родителей.

Я рад, что они здесь. Как я уже сказал на корте, последний и единственный раз, когда они сюда приезжали, был в 2008 году. У нас много чудесных воспоминаний о том, как мы провели тут время 15 лет назад.

Надеюсь, они смогут остаться до конца, а я пройду весь свой путь, чтобы мы смогли еще раз отпраздновать вместе».

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