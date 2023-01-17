Джокович о том, что его родители впервые за 15 лет приехали на Australian Open: «Надеюсь, я пройду весь путь до конца, чтобы мы смогли еще раз отпраздновать вместе»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что его родители приехали в Австралию впервые за 15 лет.

«Конечно, это не самый близкий путь из Сербии, сюда далеко добираться, это, наверное, главная причина. Они приезжали смотреть мои матчи в Париже на «Ролан Гаррос», на «Уимблдоне» и US Open. Но Австралия – тяжелое путешествие, особенно для моих родителей.

Я рад, что они здесь. Как я уже сказал на корте, последний и единственный раз, когда они сюда приезжали, был в 2008 году. У нас много чудесных воспоминаний о том, как мы провели тут время 15 лет назад.

Надеюсь, они смогут остаться до конца, а я пройду весь свой путь, чтобы мы смогли еще раз отпраздновать вместе».

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8 комментариев

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Verdo
да ладно в фальконах и диван есть, надо же кому то гесторов и стасиков посылать ## ###
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Blader
Ответ Stas Salesov
Папа Срджан на свои прошлогодние слова забил, как так? Я разочарован.. Не к добру это, накажет вселенная и вместо празднования победы своего Спартака в логове капиталистического врага, будет заглушать в баре при отеле горечь от его поражения😐😞
Ты не словоблудь деревянный
+1
0
+1
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Gestor_36
родителей может хоть постыдится и свои симулянтские фокусы прекратит. хотя о че это я. там наверно и папаша такой же
+3
-3
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
Папа Срджан на свои прошлогодние слова забил, как так? Я разочарован.. Не к добру это, накажет вселенная и вместо празднования победы своего Спартака в логове капиталистического врага, будет заглушать в баре при отеле горечь от его поражения😐😞
Стас, ты бы лучше нам рассказал, где пребываешь, что делаешь после побед Новака, учитывая твои пожелания поражения в абсолютно КАЖДОМ матче. А то обычно ты до матча или в его течении пишешь одно, потом матч заканчивается и ты резко пропал. А потом в следующей игре всё по-новой
+4
-1
+3
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Stas Salesov
Папа Срджан на свои прошлогодние слова забил, как так? Я разочарован.. Не к добру это, накажет вселенная и вместо празднования победы своего Спартака в логове капиталистического врага, будет заглушать в баре при отеле горечь от его поражения😐😞
+3
-8
-5
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Ale_x_@ndro
Ответ Александр Тищенко
Как и сейчас не очевидно..
А что может помешать?
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Александр Тищенко
Ответ Tarkovski
Последний раз в 2008? Надо ж, как угадали тогда с поездкой. Всё было тогда совсем не очевидно как сейчас
Как и сейчас не очевидно..
+4
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+4
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Tarkovski
Последний раз в 2008? Надо ж, как угадали тогда с поездкой. Всё было тогда совсем не очевидно как сейчас
+2
0
+2
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