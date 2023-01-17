Джокович повесил 43-ю баранку на «Больших шлемах». У рекордсмена Агасси – 50

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Андре Агасси Australian Open ATP Теннис

Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл Роберто Карбаллеса Баэну в первом круге Australian Open (6:3, 6:4, 6:0).

В третьем сете серб повесил 43-ю баранку на турнирах «Большого шлема».

Рекорд по количеству баранок на «Шлемах» принадлежит Андре Агасси (50). Из действующих игроков Джоковича опережает только Рафаэль Надаль (44).

Кроме того, Джокович продлил победную серию в первых кругах «Шлемов» до 64 матчей. Его опережает только Роджер Федерер (65).

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3 комментария

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GuillermoCoria
Ответ 369
Новака с удачным стартом! Все по плану, беспокоит только повязка на левом бедре.
Да это тряпочка от сглаза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
369
Новака с удачным стартом! Все по плану, беспокоит только повязка на левом бедре.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Czarn
Новак, главное не останавливаться на достигнутом! Даешь ещё 6 баранок в 6 следующих матчах!😃
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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