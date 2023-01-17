Джокович повесил 43-ю баранку на «Больших шлемах». У рекордсмена Агасси – 50

Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл Роберто Карбаллеса Баэну в первом круге Australian Open (6:3, 6:4, 6:0).

В третьем сете серб повесил 43-ю баранку на турнирах «Большого шлема».

Рекорд по количеству баранок на «Шлемах» принадлежит Андре Агасси (50). Из действующих игроков Джоковича опережает только Рафаэль Надаль (44).

Кроме того, Джокович продлил победную серию в первых кругах «Шлемов» до 64 матчей. Его опережает только Роджер Федерер (65).

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