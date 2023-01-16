Джокович все же провел тренировку на Australian Open – с тейпом на бедре

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21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович в понедельник провел тренировку в Мельбурне, несмотря на сообщения об отмене.

Как отмечает сербский журналист Саша Озмо, Джокович вышел на корт с затейпированным левым бедром.

Фото: Саша Озмо

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6 комментариев

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dimamak10
Ответ Вегетарианец_
Только завтрашняя игра покажет, в каком состоянии сам Новак и его бедро. Тревожно, конечно, но посмотрим.
Завтра всем видом покажет как тяжело играть, по ходу турнира возможно отдаст 2 сета в матче как однажды с Музетти Фрицем, а уже в финале как лань скакать будет
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Боримир
Держим кулаки за нашего Новака!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yerkebulan
Завтра и до финала, как сайгак будет бегать
+3
-1
+2
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Йенс Мустерманн
Чтобы его пожалели ещё больше. А сам завтра шпагаты будет тянуть как ни в чём не бывало.
+7
-4
+3
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Lanapiano
Будем надеяться на лучшее🤞
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вегетарианец_
Только завтрашняя игра покажет, в каком состоянии сам Новак и его бедро. Тревожно, конечно, но посмотрим.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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