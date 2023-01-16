Джокович все же провел тренировку на Australian Open – с тейпом на бедре

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович в понедельник провел тренировку в Мельбурне, несмотря на сообщения об отмене.

Как отмечает сербский журналист Саша Озмо, Джокович вышел на корт с затейпированным левым бедром.

Фото: Саша Озмо

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