  • Александрова о том, как ощущается дебют в топ-10: «Раньше казалось, что будет совсем по-другому – а в целом все как было, так и осталось»
Екатерина Александрова рассказала, как ощущает себя в топ-10 рейтинга.

На этой неделе 30-летняя россиянка дебютировала на десятой строчке рейтинга.

– Как ощущения?

– Если честно, такие же, как и были до. Раньше казалось, что будет как-то совсем все по-другому, а в целом все как было, так и осталось. Только добавились, наверное, какие-то новые цели и стремления. А так в принципе все то же самое.

– Обычно на спонсорских контрактах прописаны бонусы за рейтинг, которые выплачиваются в конце года. А в твоем случае предусмотрено что-то подобное?

– Я пытаюсь об этом не думать, потому что все равно сезон еще не закончился. Еще осталось пару турниров, и как бы все может каждую неделю поменяться. Я пытаюсь об этом не думать, чтобы оно не отвлекало от игр и тренировок. А как будет на конец года, так и будет.

В любом случае я считаю, что это был отличный год и сам по себе результат. Поэтому вне зависимости от того, как сложится концовка, я уже довольна, – сказала Александрова в интервью First & Red.

Александрова – в топ-10! Что нужно знать о необычной звезде нашего тенниса?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал First & Red
