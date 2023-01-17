Джокович выиграл первый матч на Australian Open после депортации

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Роберто Карбаллес Баэна Теннис

Пятая ракетка мира Новак Джокович в первом круге Australian Open обыграл Роберто Карбаллеса Баэну – 6:3, 6:4, 6:0. 

Для серба это был первый матч на австралийском «Большом шлеме» после того, как его депортировали из страны в прошлом году. После него он обратился к зрителям на арене Рода Лэйвера: «Хочу поблагодарить всех за такой теплый прием, об этом я мог только мечтать. Этот корт точно самый важный в моей жизни. Спасибо за поддержку».

Во втором круге Джокович сыграет с Уго Делльеном или Энцо Коко.

При этом в целом серб выиграл в Австралии 35-й матч подряд. Последний раз он проигрывал на территории этой страны в 2018-м – в четвертом круге Australian Open.

А вообще, начиная с 2011-го, баланс Джоковича в Австралии составляет 78:3.

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16 комментариев

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Юрий Шептухин
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Но именно в Мельбурне 22 победа подряд. 2019 год - титул и 7-0 2020 год - титул и 7-0 2021 год - титул и 7-0 2022 год - не играл.
28 Лондоне + 22 Мельбурн. Нормально.
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Kironbet
Ответ Gestor_36
мдауж, прошлый АО ознаменовался, что прошел в открытой и чистой спортивной борьбе, а этот АО будет повторением 21 года, когда один симулянт изображал предсмертные муки весь турнир. жалко австралийским властям не хватило яиц запретить ему въезд пожизненно за поддельные документы.
так грунтовый король предсмертные муки изображает всю свою карьеру, и ничего, вон сколько пищат от него ;) Джоку еще ой как далеко до него (тот хоть в чем то опережает)...
+6
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+6
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Tarkovski
Мда, Истомин и Хен Чон вошли в историю конечно. Вавринку уж можно за скобки вынести
0
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Gestor_36
мдауж, прошлый АО ознаменовался, что прошел в открытой и чистой спортивной борьбе, а этот АО будет повторением 21 года, когда один симулянт изображал предсмертные муки весь турнир. жалко австралийским властям не хватило яиц запретить ему въезд пожизненно за поддельные документы.
+3
-6
-3
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andrus_k
И это было очень красиво и трогательно.
+2
-1
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Valery24
Ответ Stas Salesov
Будем надеяться, что дальше 1/4 его не пустят и турнир будет спасен
Плачь,плачь
Танцуй,танцуй
Беги от него,он твои слезы..😭
+6
-1
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Nikolay Stavrogin
Ответ Stas Salesov
Думаешь, их там так много? И без него рейт был отличный)
Ну по 15-20 на комментарий, шутишь чтоли?)
Тут просто вопрос с какого момента)
+3
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Nikolay Stavrogin
Если бы Ноле не играл ао в 17-18г со своим локтем, доминация была бы конечно ещё шикарнее, на уровне надаля на рг.
Но он не сильно заморачивается такими вещами, поэтому не стал сниматься, как рафа в 2016г с рг.
Ну и без этого шикарно, учитывая, что топов на харде как минимум в 5 раз больше, чем на грунте
+9
-4
+5
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Stas Salesov
Ответ Nikolay Stavrogin
Стас, ты такими темпами все плюсы от октагона за эти годы разбазаришь(
Думаешь, их там так много? И без него рейт был отличный)
0
-5
-5
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Nikolay Stavrogin
Ответ Stas Salesov
Будем надеяться, что дальше 1/4 его не пустят и турнир будет спасен
Стас, ты такими темпами все плюсы от октагона за эти годы разбазаришь(
+8
-2
+6
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Юрий Шептухин
Ответ Великий Алонсо
Не фанат Джоковича, но что тут ещё добавить? Великий! Надалю никогда не достичь такого уровня доминирования как у Джоковича, он так и останется тем самым грунтовым червяком. Ну а Федерер просто напросто по всем компонентам чуть-чуть слабее Новака.
Объективно ему на харде даже сейчас нет равных, с уходом Феди и более атакующем (возрастным ) стилем Новака это касается и эстетики и зрелищности . Про траву и говорить не чего.
+8
-2
+6
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DjokoND
Ответ Stas Salesov
Будем надеяться, что дальше 1/4 его не пустят и турнир будет спасен
Будем надеяться, что после ао тебя найдут на эшафорте 😭🙂
+5
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Czarn
Новак, с победой! Прекрасный матч! Желаем дальнейших успехов на АО-23!😃
+10
-2
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Кавабунга Шреддоголовый
Но именно в Мельбурне 22 победа подряд.
2019 год - титул и 7-0
2020 год - титул и 7-0
2021 год - титул и 7-0
2022 год - не играл.
+8
-1
+7
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Stas Salesov
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0
-17
-17
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Великий Алонсо
Не фанат Джоковича, но что тут ещё добавить? Великий! Надалю никогда не достичь такого уровня доминирования как у Джоковича, он так и останется тем самым грунтовым червяком. Ну а Федерер просто напросто по всем компонентам чуть-чуть слабее Новака.
+15
-10
+5
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