Джокович выиграл первый матч на Australian Open после депортации

Пятая ракетка мира Новак Джокович в первом круге Australian Open обыграл Роберто Карбаллеса Баэну – 6:3, 6:4, 6:0.

Для серба это был первый матч на австралийском «Большом шлеме» после того, как его депортировали из страны в прошлом году. После него он обратился к зрителям на арене Рода Лэйвера: «Хочу поблагодарить всех за такой теплый прием, об этом я мог только мечтать. Этот корт точно самый важный в моей жизни. Спасибо за поддержку».

Во втором круге Джокович сыграет с Уго Делльеном или Энцо Коко.

При этом в целом серб выиграл в Австралии 35-й матч подряд. Последний раз он проигрывал на территории этой страны в 2018-м – в четвертом круге Australian Open.

А вообще, начиная с 2011-го, баланс Джоковича в Австралии составляет 78:3.

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