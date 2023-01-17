Джокович выиграл первый матч на Australian Open после депортации
Пятая ракетка мира Новак Джокович в первом круге Australian Open обыграл Роберто Карбаллеса Баэну – 6:3, 6:4, 6:0.
Для серба это был первый матч на австралийском «Большом шлеме» после того, как его депортировали из страны в прошлом году. После него он обратился к зрителям на арене Рода Лэйвера: «Хочу поблагодарить всех за такой теплый прием, об этом я мог только мечтать. Этот корт точно самый важный в моей жизни. Спасибо за поддержку».
Во втором круге Джокович сыграет с Уго Делльеном или Энцо Коко.
При этом в целом серб выиграл в Австралии 35-й матч подряд. Последний раз он проигрывал на территории этой страны в 2018-м – в четвертом круге Australian Open.
А вообще, начиная с 2011-го, баланс Джоковича в Австралии составляет 78:3.
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Танцуй,танцуй
Беги от него,он твои слезы..😭
Тут просто вопрос с какого момента)
Но он не сильно заморачивается такими вещами, поэтому не стал сниматься, как рафа в 2016г с рг.
Ну и без этого шикарно, учитывая, что топов на харде как минимум в 5 раз больше, чем на грунте
2019 год - титул и 7-0
2020 год - титул и 7-0
2021 год - титул и 7-0
2022 год - не играл.