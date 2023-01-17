Джокович о победе на старте AO: «Нельзя представить лучшего начала турнира с точки зрения поддержки и того, как я чувствовал себя на корте и в игре»

Новак Джокович поделился эмоциями от первой победы на Australian Open после депортации. Серб обыграл Роберто Карбаллеса Баэну 6:3, 6:4, 6:0 за 2 часа 2 минуты.

– Очень признателен. Я чувствовал себя очень желанным гостем на корте, особенно многочисленная сербская община Австралии приняла меня невероятным образом. Я получил столько любви и поддержки.

Нельзя представить лучшего начала турнира с точки зрения поддержки и того, как я чувствовал себя на корте и в игре.

– Вы боретесь за действительно большие достижения. На кону 10-й Australian Open, 22-й «Большой шлем» и первая строчка рейтинга. Как это влияет на ваше мышление по ходу турнира?

– В конце концов, это просто числа. Я думаю, важнее всего как можно ближе подобраться к балансу между достижением целей и повседневной работой. Все глобальные возможности могут быть мотивацией, помогать ставить перед собой какие-то задачи, задавать нужное направление, но при этом нужно не забывать о настоящем и том, что нужно делать каждый день, чтобы выступать на максимуме своих возможностей. По крайней мере, для меня это так.

Так что да, раньше я уже играл в матчах, где на кону стояли какие-то значимые исторические события. И мне повезло, если можно так сказать, в этих ситуациях чаще выступать успешно, а не проигрывать.

Я знаю, как себя вести и справляться в такие моменты. Посмотрим, как далеко смогу зайти в этот раз.

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