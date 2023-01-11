Джокович о том, что они с Кириосом собирались сходить в ресторан после «Уимблдона»: «Ужина все еще не было, но в Мельбурне появится такая возможность»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о своей физической форме.

– Люди заметили, что вы немного прибавили в весе в межсезонье, набрали, возможно, два или три килограмма...

– Я их уже сбросил! Точнее, я потерял 1,5 кг в Аделаиде. Так бывает. В межсезонье, когда нет турниров, есть возможность нарастить мышечную массу, хотя в теннисе у нас для этого не так много времени, как в других видах спорта. Теперь такая возможность представилась, и я рад, что проделанная работа принесла результат. Турниры всегда тебя истощают, поэтому я надеюсь, что в ближайшие дни смогу восстановить вес.

– Вы выполнили данное обещание пригласить его на ужин и есть ли возможность, что он сыграет на турнире в Белграде?

– Ха-ха, нет, ужина все еще не было, но в Мельбурне появится такая возможность. Что касается турнира, учитывая, что он был одним из немногих, кто поддержал меня в Австралии, я думаю, что люди у меня на родине изменили мнение о нем в положительную сторону – теперь многие хотят увидеть его на корте. Мы это обсуждаем, обсуждали и в прошлом году. Мы будем рады его видеть, думаю, ему там понравится, и его очень поддержат.

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