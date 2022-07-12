Джокович – Кириосу: «В лондонских ресторанах не нашлось ни одного свободного столика. С меня ужин в Нью-Йорке»

45-я ракетка пришел в комментарии к посту о победе на «Уимблдоне».

«Где мой ужин!!!!!!» – написал австралиец.

«Прости, приятель. В воскресенье вечером я обзвонил все лондонские рестораны, и не нашлось ни одного свободного столика 😂. С меня ужин в Нью-Йорке 😲😬🙏🤞».

Джокович и Кириос договорились поужинать за счет чемпиона «Уимблдона».

Напомним, 21-кратный чемпион «Больших шлемов» может пропустить US Open из-за ковидных ограничений, действующих на данный момент в США.

Джокович и Кириос разыграют «Уимблдон». Ник годами травил Новака, но поддержал во время депортации – и теперь у них дружба

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