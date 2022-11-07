Ник Кириос: «В следующем году у нас с Джоковичем будет матч-реванш в его родном городе»

22-я ракетка мира Ник Кириос объявил, что проведет матч-реванш с Новаком Джоковичем. Австралиец проиграл сербу в финале «Уимблдона»-2022.

Один из подписчиков Кириоса написал ему в инстаграме: «Сыграешь ли ты с Джоковичем в паре, когда он будет завершать карьеру? Это было бы безумием». Кириос ответил: «В следующем году у нас с Новаком будет матч-реванш в его родном городе ⚡️⚡️⚡️⚡️. Никто к этому не готов».

Скорее всего, Кириос сообщил, что сыграет на турнире Serbia Open, который принадлежит семье Джоковича. Но организаторы уже объявили, что соревнования в Белграде на год переедут в боснийскую Баню-Луку.

Джокович и Кириос разыграли титул на «Уимблдоне». Ник годами травил Новака, но поддержал во время депортации – и теперь у них дружба

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