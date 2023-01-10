Макинрой о Швентек: «Я никогда не видел, чтобы девушка так скользила по углам – она напоминает мне Джоковича»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Джон Макинрой высказался о доминировании Иги Швентек. В прошлом году она взяла восемь титулов – в том числе «Ролан Гаррос» и US Open, а также четыре трофея WTA 1000.

«Думаю, она сейчас, безусловно, лучший игрок мира, она фантастическая спортсменка. Я никогда не видел, чтобы девушка так скользила по углам – она напоминает мне Джоковича.

Так что я был бы удивлен, если бы она не выиграла, по крайней мере, парочку «Ролан Гаррос». И она научилась играть на твердом покрытии, так что нет никаких сомнений, что она фаворит любого турнира, в котором участвует.

Она должна внимательно составлять турнирный график, потому что у нее теперь вряд ли будут победные серии из 37 матчей, ведь за ней начнут охотиться, но я буду очень удивлен, если она не выиграет еще кучу «Шлемов».

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