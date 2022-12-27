Навратилова о том, останется ли Швентек №1 в 2023-м: «Не думаю, что кто-то ее сместит. Она выигрывает «Шлемы» и стабильна»
18-кратная чемпионка «Больших шлемов» Мартина Навратилова ответила, сможет ли Ига Швентек на протяжении следующего сезона оставаться №1.
– Да, не думаю, что кто-то ее сместит – потому что она так стабильна. Она выигрывает «Шлемы» и стабильна. Обычно или одно, или другое. А ей это удается одновременно. Хочется посмотреть, внесет ли она изменения, дополнит ли свою игру. В этом году она чаще выходила к сетке, и это многое изменило.
– Похоже, эта тенденция набирает обороты?
– Думаю, что больше игроков будут выходить вперед: Мария Саккари это делает благодаря своей быстроте, и она так легко отвечает с лета. Барбора Крейчикова играет пару, она хорошая сеточница. Им точно нужно агрессивнее выбирать позицию для удара. Потому что эти женщины очень хорошо двигаются на задней линии, и для того, чтобы победить, нужно играть безукоризненно. Не придется этого делать, если чаще выходить вперед.
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