Навратилова о том, останется ли Швентек №1 в 2023-м: «Не думаю, что кто-то ее сместит. Она выигрывает «Шлемы» и стабильна»

18-кратная чемпионка «Больших шлемов» ответила, сможет ли на протяжении следующего сезона оставаться №1.

– Да, не думаю, что кто-то ее сместит – потому что она так стабильна. Она выигрывает «Шлемы» и стабильна. Обычно или одно, или другое. А ей это удается одновременно. Хочется посмотреть, внесет ли она изменения, дополнит ли свою игру. В этом году она чаще выходила к сетке, и это многое изменило.

– Похоже, эта тенденция набирает обороты?

– Думаю, что больше игроков будут выходить вперед: это делает благодаря своей быстроте, и она так легко отвечает с лета. играет пару, она хорошая сеточница. Им точно нужно агрессивнее выбирать позицию для удара. Потому что эти женщины очень хорошо двигаются на задней линии, и для того, чтобы победить, нужно играть безукоризненно. Не придется этого делать, если чаще выходить вперед.

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