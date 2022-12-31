Швентек о 2023-м: «Мне не хотелось ехать на турниры и сдерживать себя прежними результатами. Нужно отнестись к ним как к новым главам»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек поделилась настроем на новый сезон. Сейчас она выступает за сборную на United Cup.

«Было бы легко сравнивать все с прошлым годом. Мне кажется, это не поможет, потому что, с одной стороны, он не был идеальным, но иногда, когда выигрываешь турниры, ты помнишь только хорошие моменты и что все прошло так гладко.

Все было не так, но мне не очень хотелось ехать на эти турниры и, не знаю, сдерживать себя прежними результатами. Мне хотелось отнестись к ним как к новым главам, так что постараюсь это сделать.

Да, но это главная трудность, посмотрим, как я с ней справлюсь. Обычно, когда я ставлю подобные цели, случаются взлеты и падения, но мне кажется, что я все больше и больше обретаю психологическую устойчивость, так что, возможно, смогу это контролировать».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kjma
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Другая полька после ещё более феноменального года как-то резко сдулась на следующий год. Держись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nepala mama
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поздравляю всю швентекосекту со столь оглушительными успехами богини в 2022 году! Будем надеяться, это лишь начало)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Игуша, с Новым годом тебя, ибо очень много радостей ты нам принесла в прошедшем году) Счастья тебе и твоей семье) Сильвестр, как говорят в твоей замечательной стране)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий