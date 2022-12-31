Швентек о 2023-м: «Мне не хотелось ехать на турниры и сдерживать себя прежними результатами. Нужно отнестись к ним как к новым главам»

Первая ракетка мира поделилась настроем на новый сезон. Сейчас она выступает за сборную на United Cup.

«Было бы легко сравнивать все с прошлым годом. Мне кажется, это не поможет, потому что, с одной стороны, он не был идеальным, но иногда, когда выигрываешь турниры, ты помнишь только хорошие моменты и что все прошло так гладко.

Все было не так, но мне не очень хотелось ехать на эти турниры и, не знаю, сдерживать себя прежними результатами. Мне хотелось отнестись к ним как к новым главам, так что постараюсь это сделать.

Да, но это главная трудность, посмотрим, как я с ней справлюсь. Обычно, когда я ставлю подобные цели, случаются взлеты и падения, но мне кажется, что я все больше и больше обретаю психологическую устойчивость, так что, возможно, смогу это контролировать».

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