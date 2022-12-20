Ига Швентек: «Мне 21, так что я во многом могу прибавить, но особенно в игре с лета, мы над ней работали»

Первая ракетка мира прокомментировала победу над на выставочном турнире в Дубае (6:3, 6:4).

«По правде говоря, я не считала геймы. Я уверена, что в матчах могу концентрироваться на других вещах, менять что-то в тактике или просто внедрять то, над чем работала в межсезонье. Счет здесь не главное. Скорее веселье и опыт, поэтому я очень довольна, что сыграла такой уверенный матч.

Всегда есть, что улучшить. Мне 21, так что я во многом могу прибавить, но особенно в игре с лета, мы над ней работали.

Рохан [Бопанна] поучил меня ударам с лета перед турниром. Поэтому он виноват, что я ошиблась в одном из них на геймболе!

Надеюсь, я смогу использовать опыт таких потрясающих игроков, чтобы многому научиться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе