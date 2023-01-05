Тарпищев о допуске россиян на Australian Open: «Это было известно полгода назад»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что Australian Open допустит игроков из России и Беларуси в нейтральном статусе.

«Это было известно полгода назад. Почему россиян не должны были допустить? На «Уимблдоне» было нарушение. Здесь нет нарушения – все хорошо. У них в договоре все написано. Не вижу смысла это раздувать. Так и должно быть. Не надо раздувать плохую сторону», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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