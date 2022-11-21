Шамиль Тарпищев: «Хоть мы и играем под нейтральным флагом, все же все равно знают, что это россияне»
Президент ФТР Шамиль Тарпищев подвел итоги года для российского тенниса.
«Я считаю, что этот год для нашего тенниса прошел со знаком «плюс», и оценил бы его итоги на четыре балла или на четыре с половиной. Потому что если брать по лидерам, то ситуация с Даниилом Медведевым понятна, у него сезон получился скомканным. И в плане подготовительного периода, и в плане тренировочного процесса, и в плане травматизма в целом. Но даже если судить по его выступлению на итоговом турнире ATP, он мог выиграть все три встречи. Но на тай-брейках они у него не сложились: наверное, в большей степени из-за нетренированной нервной системы.
А остальные наши ведущие теннисисты сыграли выше всяких похвал. Андрей Рублев достойно провел итоговый турнир ATP и вышел в полуфинал, он стабильно представляет мировую десятку. Карен Хачанов подравнялся, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сыграли здорово, у нас уже давно не было двух спортсменок в женской мировой десятке. А у мужчин два игрока стабильно находятся в первой десятке. Поэтому я считаю год удачным. И хотя мы играем под нейтральным флагом, все же все равно знают, что это россияне», – цитирует Тарпищева РИА Новости.
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