Tennis Australia подтвердила, что допустит игроков из России и Беларуси до Australian Open

Теннисисты из России и Беларуси сыграют на Australian Open в нейтральном статусе. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на пресс-релиз Tennis Australia.

«Теннисисты из России и Беларуси могут участвовать в международных турнирах в индивидуальном порядке – без флага и национальной принадлежности, что и произойдет на Australian Open-2023», – говорится в заявлении Tennis Australia.

Ранее посол Украины в Австралии Василь Мирошниченко требовал, чтобы Tennis Australia запретила россиянам и белорусам участвовать в турнире. Но организаторы еще в октябре заявляли, что не собираются никого отстранять.

Мирошниченко назвал позицию Tennis Australia «беспринципной» и пообещал обсудить ситуацию с их главой Крэйгом Тайли.

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