Беккер о 2022-м, в котором он 8 месяцев просидел в тюрьме: «Это был самый тяжелый год в моей жизни. Но я жив, стал сильнее»

Экс-первая ракетка мира подвел итоги года. В 2022-м он отсидел почти восемь месяцев в тюрьме за мошенничество.

31 декабря немец записал видео из отпуска.

«Это был самый тяжелый год в моей жизни. Но все это в прошлом. Я жив. Думаю, что стал сильнее. Психическое здоровье сейчас лучше, чем когда-либо. И без любви и поддержки многих людей я бы не справился. Спасибо вам за это», – сказал Беккер.

Беккер о тюрьме: «Один из заключенных хотел меня убить»

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