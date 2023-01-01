Беккер о 2022-м, в котором он 8 месяцев просидел в тюрьме: «Это был самый тяжелый год в моей жизни. Но я жив, стал сильнее»

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Экс-первая ракетка мира Борис Беккер подвел итоги года. В 2022-м он отсидел почти восемь месяцев в тюрьме за мошенничество.

31 декабря немец записал видео из отпуска.

 

«Это был самый тяжелый год в моей жизни. Но все это в прошлом. Я жив. Думаю, что стал сильнее. Психическое здоровье сейчас лучше, чем когда-либо. И без любви и поддержки многих людей я бы не справился. Спасибо вам за это», – сказал Беккер.

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1 комментарий

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VaD
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В немецких тюрьмах условия жизни лучше, чем у десятков миллионов россиян.
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