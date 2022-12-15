Беккера выпустили из тюрьмы

Экс-первую ракетку мира Бориса Беккера освободили из тюрьмы в Великобритании. Теперь его ждет депортация в Германию.

В апреле Беккера осудили на 2,5 года за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов. В мае его перевели в тюрьму Хантеркомб в Оксфордшире. В ноябре стало известно, что его могут отправить на родину, чтобы снизить нагрузку на британские тюрьмы.

Программа досрочного освобождения позволяет «любому иностранному гражданину, отбывающему установленный срок и подлежащему высылке из Великобритании, покинуть тюрьму и быть депортированным не более чем за 12 месяцев до самого раннего срока освобождения».

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