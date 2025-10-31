Зверев выиграл седьмой матч подряд на «Мастерсе» в Париже

Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.

Он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:2, 6:4.

Зверев – действующий чемпион «Мастерса». Он одержал седьмую победу подряд в Париже и стал девятым игроком в XXI веке, вышедшим в четвертьфинал турнира минимум пять раз (2018, 2020, 2021, 2024).

В 1/4 финала он сыграет с Даниилом Медведевым , которому уступает в личке 7:14, на харде – 7:11. Кроме того, Зверев проиграл ему последние пять встреч.