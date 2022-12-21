Беккер о тюрьме: «Один из заключенных хотел меня убить»

рассказал о тюремном заключении. Он провел в тюрьме восемь месяцев за мошенничество. После этого его депортировали в Германию, и он дал интервью местному телеканалу.

«Я немедленно столкнулся с реальность, с которой раньше никогда не сталкивался. Было опасно. Я старался никому не смотреть в глаза и сидеть в своем углу.

[Тюрьма] Уандсворт очень большая, очень грязная, невероятно опасна. Там сидят убийцы, педофилы, наркодилеры – ты сталкиваешься со всеми. Самым важным становится выживание. Ты выходишь из камеры, и нужно спасать свою шкуру – охрана этим заниматься не станет.

Один из заключенных хотел меня убить. Но он недооценил то, что другие придут на помощь и начнут ему угрожать. А я стоял с подносом в руке и меня трясло.

В камере не было зеркала – потому что его можно разбить и использовать как оружие. И когда я впервые увидел себя после заключения, мне стало страшно.

Когда закрывается дверь камеры, весь мир как будто рушится. Это был самый одинокий момент в моей жизни. Ты остаешься один на один со своими мыслями. И в голове, конечно, все вертится как на карусели. Ты стараешься спокойно дышать. Мне было страшно, но я не плакал.

Тяжелее всего было прощаться с девушкой. Я ей сказал: «Ты не обязана меня ждать, ты молодая и красивая женщина». Но она ответила: «Даже не говори такое дерьмо, мы справимся».

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