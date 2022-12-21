Беккер о тюрьме: «Меня не звали Борис, я был номером. Всем было насрать, кто ты такой»

Экс-первая ракетка мира дал первое интервью после выхода из тюрьмы. На прошлой неделе его досрочно освободили из заключения в Британии и депортировали в Германию.

«В тюрьме ты никто. Ты только номер. Мой был A2923EV. Меня не звали Борис, я был номером. Всем было насрать, кто ты такой.

Я снова нашел в себе человека, того, которым раньше был. Я получил жесткий урок, очень дорогой, очень болезненный. Но все это научило меня чему-то очень важному и ценному. На все есть причины».

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