Медведев об ошибке судьи в матче с Сонего: «Если бы я проиграл, это превратилось бы в фильм ужасов для супервайзеров ATP»

Даниил Медведев прокомментировал ошибку судьи в матче с Лоренцо Сонего.

В третьем круге «Мастерса» в Париже судья ошибочно засчитала двойное касание у итальянца на брейк-пойнте Медведева.

«Обидно, потому что решение неправильное. По правилам теперь нужно ждать конца розыгрыша, тогда я бы мог запросить повтор, если бы я его проиграл, а я бы его не проиграл. Был бы двойной брейк – точно бы выиграл матч.

В любом случае я победил. Если бы я проиграл матч, не знаю, что бы было. Для всех был бы какой-то ужас. Это был бы фильм ужасов для супервайзеров ATP. А так они сами разберутся, но по опыту, скорее всего, ничего не будет», – цитирует Медведева «Чемпионат».