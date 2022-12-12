Федерер получил спортивную награду в Цюрихе

20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер стал лауреатом премии Sports Awards в Цюрихе. Эта награда за выдающиеся личные достижения вручается тем, кто внес значительный вклад в швейцарский спорт.

Отметим, что почетная награда была вручена впервые за 13 лет. Федерер стал ее шестым обладателем после легкоатлета Андреаса Брюггера (2001), велосипедиста Фердинанда Кюблера (2003), основателя автогоночной команды Sauber Петера Заубера (2005), бывшего члена Федерального совета Швейцарии Адольфа Оги (2007) и сборной Швейцарии по футболу до 17 лет (2009).

Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру

Величие Роджера Федерера на одной картинке: 20 «Больших шлемов», 103 титула и самый возрастной №1 в истории

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