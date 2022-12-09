Федерер рассказал, как его не пропустили на «Уимблдон» две недели назад

Роджер Федерер рассказал, как его не хотели пускать на «Уимблдон» без пропуска. Это произошло с ним две недели назад на входе во Всеанглийский клуб.

«Пару недель назад я был в Токио на спонсорском мероприятии Uniqlo, а потом поехал в Лондон на консультацию к врачу по поводу коленей. Я не хотел ставить в известность руководство «Уимблдона», что приеду, да и не был уверен, что у меня будет на это время. В итоге от врача освободился быстро, смотрю на время и понимаю, что есть пара свободных часов.

Я раньше не бывал на «Уимблдоне», когда там не идет турнир. И вот я подъезжаю к воротам, откуда обычно заезжают гости, чтобы зайти на стадион. Я выхожу из машины и говорю своему тренеру Северину, который тогда был со мной: «Сейчас я быстро все решу с женщиной-охранником, все под контролем». Как же я ошибался.

Я вышел из машины, спросил у нее: «Как я могу зайти внутрь, где дверь или какие-то ворота?» Она отвечает: «А у вас есть карта члена клуба?» Я даже не знал, что она существует (Федерер стал членом Всеанглийского клуба после победы на «Уимблдоне» в 2003 году – Sports.ru).

Я попытался объяснить, что когда я обычно сюда приезжаю, то играю на турнире, что здесь всегда много людей, и мы заходим через другой вход. Поэтому я не знаю, откуда можно зайти в другое время, потому что первый раз оказался на «Уимблдоне», когда не идет турнир. Я спросил снова, как я могу попасть внутрь. Она говорит: «С той стороны, но нужно быть членом клуба». Я смотрю на нее опять, уже паникуя. Мне все еще ужасно стыдно за те свои слова, я повернулся к ней и сказал: «Я выигрывал этот турнир восемь раз. Поверьте, я состою в клубе, как мне зайти внутрь?» Но она не пустила, и я вернулся в машину.

Северин поинтересовался, как все прошло, я отвечаю: «Даже не спрашивай!» Потом я решил обойти здание и найти другой вход, и тут случайный прохожий говорит: «О, мистер Федерер, не могу поверить, что вы здесь, на «Уимблдоне!» Мы можем сделать селфи?» Я такой: «Да! Давайте сфотографируемся!» А охранники были рядом и такие: «Боже мой, мистер Федерер, что вы здесь делаете? У вас есть карта члена клуба?» Я отвечаю: «Нет, но могу ли я войти?» Один из них такой: «Конечно, мы откроем дверь, позвольте мне это организовать».

Я наконец-то пробрался внутрь, пообщался со всеми, мы попили чай. Я еще думал помахать той женщине, будучи уже внутри, но не стал», – сказал Федерер на The Daily Show с Тревором Ноа.

Почему «Уимблдон» – самый особенный турнир на свете

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