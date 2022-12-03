Федерер о восстановлении колена: «Я намерен организовать выставочные матчи, но, к сожалению, пока слишком рано. Врачи посоветовали соблюдать осторожность»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер поделился планами организовать выставочные матчи.

«Я хочу сыграть там, где никогда не был, и поблагодарить болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры, – вот и все, чего я хочу. Еще я намерен организовать выставочные матчи, но, к сожалению, пока слишком рано. Колено еще не в идеальном состоянии, и нужно набраться терпения. Врачи посоветовали соблюдать осторожность и подождать несколько месяцев, чтобы понять, как будет развиваться ситуация, и это касается не только тенниса, но и других видов спорта, которыми я хотел бы заниматься, но я не должен торопиться».

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