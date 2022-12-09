Федерер о прощании с теннисом: «Рафа был рядом, ненадолго взял меня за руку, или я его – неважно»

Роджер Федерер рассказал, как звонил Рафаэлю Надалю сообщить о завершении карьеры. Швейцарец попрощался с теннисом парным матчем с Надалем на Кубке Лэйвера.

«Это очень необычная ситуация для нас быть в одной команде. Это изменило весь процесс моего прощания. Я надеялся, что смогу сыграть в паре с Рафой, поэтому позвонил ему после US Open. Это был очень эмоциональный разговор, он был одним из первых, кроме моей команды и семьи, кому я сказал о своем решении завершить карьеру.

Мне пришлось позвонить ему и сказать: «Рафа, пока ты еще не построил другие планы, я бы очень хотел, чтобы ты сыграл на Кубке Лэйвера и провел, может быть, последний матч в паре вместе со мной. Это было бы потрясающе. К сожалению, c моими коленями беда, и я думаю, что это конец». И он такой: «Хорошо, боже мой, да, я приеду, чего бы мне это ни стоило».

Теперь он стал отцом, я рад за него. Мы не были уверены, что он приедет из-за ребенка (жена Надаля была на последнем месяце беременности – Sports.ru). Это был один из первых случаев, когда мне пришлось рассказать эту историю и смириться с тем, что моя карьера подходит к концу.

Поэтому, когда он приехал, и там были Новак, Маррей и Борг, это было невероятно. Я знал, что это будет эмоциональный момент.

Было замечательно попрощаться в Лондоне, где я многого добился. Так что Кубок Лэйвера прошел потрясающе, Рафа был рядом, ненадолго взял меня за руку, или я его – неважно (смеется). Это было замечательно», – сказал Федерер на The Daily Show с Тревором Ноа.

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