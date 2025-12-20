Петрова о том, что Джокович хочет завершить карьеру на Олимпиаде-2028: «Он выиграл золото, смысла ему стремиться к следующей Олимпиаде я не вижу»
Надежда Петрова поделилась мнением о будущем Новака Джоковича.
Ранее серб заявил, что хотел бы завершить карьеру на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
– Новак Джокович в следующем сезоне завершит карьеру? Или верите, что он сможет доиграть до Олимпиады-2028?
– Следующая Олимпиада еще очень далеко. К тому же он выиграл золото [в Париже], смысла ему стремиться к следующей Олимпиаде я не вижу. В этом сезоне у него были великолепные матчи, выигранные титулы, но все же он уступал физически лидерам мужского тенниса – Алькарасу и Синнеру. А с каждым годом будет все сложнее и сложнее.
Было бы здорово, если он наконец-то в следующем году каким-то чудом, может быть, возьмет еще дополнительный турнир «Большого шлема» и на красивой ноте завершит карьеру. Но, опять же, Новак – большой фанат этого вида спорта. И только ему известно, как долго он сможет еще играть, – поделилась экс-третья ракетка мира в интервью «Чемпионату».