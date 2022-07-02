Циципас получил штраф на очко в матче с Кириосом: «Я тоже могу разговоры начать. Можем обсуждать, не знаю, астрофизику – как он делает»

Пятая ракетка мира был оштрафован на очко по ходу матча с на .

Первое предупреждение он получил после второго сета за выбитый мяч, а второе – за неспортивное поведение. Его ему вынесли, когда Кириос подал с руки, и Циципас со всей силы пробил прием, даже не целясь в корт.

После этого Циципас был возмущен, что он заработал два предупреждения, а Кириос, который два с половиной сета бранился и постоянно спорил с судьей, только одно.

«Я тоже могу разговоры начать. Можем обсуждать, не знаю, астрофизику – как он делает.

Мы собрались играть в теннис. А на корте человек, который не хочет. А теперь он, конечно, хочет. До этого не хотел, а теперь хочет».

По ходу гейма грек пытался пробить в Кириоса у сетки, но не попал. Третий сет он проиграл 3:6.

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